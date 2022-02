Gifhorn

Wer mit seinem Drahtesel auf einem Radweg am Calberlaher Damm stadtauswärts unterwegs ist, lebt gefährlich. Der Weg endet nämlich abrupt und derzeit in Matsch und Modder. Wie und wann will die Stadtverwaltung diesen unschönen Zustand endlich beenden?

Der Radweg, der in Höhe der Querungshilfe an der Helgoländer Straße beginnt, wurde 2019 im Zuge der Erschließung des neuen Baugebietes am III. Koppelweg gebaut – allerdings nicht durchgehend bis zur Einmündung der Wolfsburger Straße. Der mit grauen Steinen gepflasterte Weg endet urplötzlich 60 Meter hinter der Einmündung der Ingeborg-Kreßmann-Straße – quasi im Nirgendwo.

Radfahrer ärgert sich über „absolutes Ärgernis“

„Das ist gerade in der dunklen Jahreszeit ein absolutes Ärgernis“, schimpft ein 55-Jähriger, der den Weg tagtäglich nutzt, um zu seiner Arbeitsstelle ins VW-Werk Wolfsburg zu radeln. „Der Weg endet ohne Vorwarnung – derzeit in Pfützen, Matsch und Modder“, ärgert sich der Ingenieur.

„Man steht in der Dunkelheit da und ist gezwungen, auf die gegenüberliegende Seite des Calberlaher Damms zu fahren – besonders im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr ein gefährliches Unterfangen“, berichtet der Gifhorner. Er habe an dieser Stelle bereits einige Beinahe-Unfälle beobachtet. Insbesondere Kinder könnten mit der Situation nur schwer umgehen, denn Straßenbeleuchtung fehle an dieser Stelle. Der 55-Jährige ist darum nicht verwundert darüber, dass Gifhorn beim letzten Fahrrad-Klimatest des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) nur eine bescheidene Note von 4,2 erreicht hat.

Die Stadt plant den Lückenschluss

Der Stadt ist die Situation bekannt – und sie will nach mehr als zwei Jahren endlich Abhilfe schaffen. „Der Abschnitt des Calberlaher Damm zwischen der Einmündung zum Baugebiet III. Koppelweg und der Wolfsburger Straße wird derzeit gemeinsam mit dem Bau des Kreisels Wolfsburger Straße und der Kreuzung Wolfsburger Straße/Calberlaher Damm überplant“, erklärt Stadt-Sprecherin Annette Siemer. „Es soll ein Lückenschluss des Radweges zur Wolfsburger Straße entstehen und in diesem Zusammenhang werden auch die Sanierungsmöglichkeiten für die Fahrbahn geprüft“, versichert Siemer.

Es führt ein Radweg nach nirgendwo: So traurig sieht’s derzeit auf dem Calberlaher Damm aus. Die Stadt kündigt jedoch einen „Lückenschluss“ zur Wolfsburger Straße an. Quelle: Sebastian Preuß

Ein Zeitpunkt für die Sanierung der Fahrbahn im Abschnitt II. Koppelweg bis Einmündung Baugebiet III. Koppelweg sei bislang jedoch noch nicht festgelegt. „Die Stadt ist sich darüber im Klaren, dass der Zustand der Straße nicht optimal ist. Allerdings gibt es in Gifhorn Straßen, die wesentlich stärker frequentiert werden und deren Fahrbahnen in einem viel schlechteren Zustand sind, sodass diese eine höhere Priorität haben“, führt Siemer aus.

Gesamtpaket kostet viel Geld

Das Gesamtpaket kostet eine Menge Geld. „Für die Umgestaltung der Kreuzung Wolfsburger Straße/Calberlaher Damm und den Bau des Radweges einschließlich Sanierung des Calberlaher Damms werden voraussichtlich 685 000 Euro benötigt“, nennt Annette Siemer Zahlen. Das Projekt werde im Frühjahr gemeinsam mit dem Kreisel Wolfsburger Straße im Rahmen des Mehrjahresprogramms für Landeszuwendungen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden angemeldet, so Siemer.

„Nach derzeitigem Stand soll die Umsetzung der Maßnahme in 2023 erfolgen“, geht die Sprecherin der Stadtverwaltung auf den Zeitplan ein.

Von Uwe Stadtlich