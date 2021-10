Gifhorn

Es wird gebuddelt, gegraben und gepflastert: Weil es Tiefbauarbeiten auf Gifhorns Calberlaher Damm gibt, ist die viel befahrene Straße kurz vor der Kreuzung Sonnenweg/Mozartstraße aktuell dicht. Der Umleitungsverkehr geht durch den Kiebitzweg und nervt Anwohner Joachim Schult. Er hätte eine andere Lösung favorisiert. Die Stadt hält dagegen.

Schult, der seit mehr als zwei Jahrzehnten im Kiebitzweg lebt, hält die Vollsperrung des Calberlaher Damms zwischen dem I. Koppelweg und der Einmündung Mozartstraße/Sonnenweg für unnötig. „Eine einspurige Verkehrsführung im Baustellenbereich mit Ampelanlage wäre durchaus möglich gewesen“, steht für den 68-Jährigen fest.

Umleitungsverkehr macht Kiebitzweg-Anwohner sauer

Zumal er beobachtet hat, dass anfänglich nur auf einer Seite des Calberlaher Damms gearbeitet worden ist. „Ich habe mich darum umgehend an die Stadt gewandt – und als Antwort erhalten, dass die Vollsperrung die kostengünstigste Lösung darstellt“, ist Schult ärgerlich. Insbesondere die Anwohner des Kiebitzweges müssten nun das Ganze ausbaden. Tag und Nacht rolle der Umleitungsverkehr an ihren Haustüren vorbei. Insbesondere zu Rush-Hour-Zeiten sei es besonders schlimm.

„Das hätte man anders machen können, schließlich handelt es sich bei dieser Baumaßnahme um keinen Notfall“, wirft Schult der Stadt vor, eine planbare Baumaßnahme nicht vernünftig auf den Weg gebracht zu haben. „Es war von vornherein bekannt, dass der Calberlaher Damm eine Hauptverkehrsader der Stadt Gifhorn ist“, ist der ehemalige VW-Mitarbeiter fest davon überzeugt, dass der Verkehr übergangsweise an der Baustelle hätte vorbeigeführt werden können. „Erst in Nord-Süd-Richtung und später bei einem Baustellenwechsel auf die andere Straßenseite in die entgegengesetzte Richtung“, so Schult.

Die Stadt weist die Kritik zurück

Die Stadt weist die Kritik des 68-Jährigen zurück. „Eine Ampelregelung wurde an dieser Stelle erwogen – es wurde aber übereinstimmend festgestellt, dass diese aufgrund der Nähe zur Kreuzung nicht umsetzbar gewesen wäre“, bezieht Verwaltungssprecherin Rebecca Koch Stellung. „Der gesamte Kreuzungsbereich wäre dadurch sehr unübersichtlich geworden, was zu Staubildung in umliegende Straßen hätte führen können und eine potenzielle Gefährdung für Fußgängerinnen, Fußgänger und Radfahrende dargestellt hätte“, so Koch.

Calberlaher Damm bleibt bis 15. Oktober dicht

„Auch eine halbseitige Sperrung der Straße war nicht möglich, da sich in diesem Bereich eine Querungshilfe befindet. Daher wurden eine Vollsperrung und Umleitung eingerichtet“, so Koch. Die Sperrung erfolge bis voraussichtlich 15. Oktober zwischen I. Koppelweg und Mozartstraße. „Grund sind Arbeiten am Fuß- und Radweg sowie Ausbesserungen an Gosse und Borden. Die Wegeführung wird an dieser Stelle für die Radfahrenden verbessert“, geht die Stadt-Sprecherin auf die Arbeiten ein.

Von Uwe Stadtlich