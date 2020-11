Gifhorn

Nach Vorstellung der Gifhorner CDU-Ratsfraktion könnte 2026 ein besonders buntes Jahr für die Stadt werden. Die Verwaltung soll in einer Machbarkeitsstudie prüfen, ob eine Bewerbung zur Austragung der Landesgartenschau 2026 möglich ist. Die Bürgerinnen und Bürger sollen eventuell im Rahmen der Kommunalwahl dazu gleich mit abstimmen.

Politik und Verwaltung der Stadt Gifhorn machten sich bereits Gedanken um Konzepte für den Schlosssee und auch die Fußgängerzone. Aus Sicht von Dr. Frank Bühren, Mitglied des CDU-Fraktionsvorstands, wäre eine Mündung dieser Planungen in eine Landesgartenschau eine schlüssige Konsequenz, um Image, Lebensqualität und Tourismus in der Stadt langfristig zu verbessern. „Es ist immer ein Risiko“, ist sich Bühren der Kosten für so ein Projekt – er spricht von fünf bis sechs Millionen Euro – bewusst. „Ohne Sponsoring kann man das nicht wuppen“, sagt auch CDU-Fraktionschef Thomas Reuter. Doch dass so ein Event nicht immer ein Verlustgeschäft sein muss, habe die Veranstaltung in seiner alten Heimat Bad Iburg 2018 mit einem Plus von 800 000 Euro gezeigt, sagt Bühren.

Wohin entwickelt sich Gifhorn in zehn Jahren? Wenn die Einwohnerzahl steigt, wird es mehr zu tun geben, als neue Kindergärten zu bauen. Quelle: dpa Archiv

Für den Haushalt 2021 beantragt die CDU nun 50 000 Euro für eine Machbarkeitsstudie. Die soll im Laufe des Jahres zwei, drei Ideen erbringen, um sie der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zeitgleich mit der Kommunalwahl im September soll dann eine Bürgerbefragung laufen, ob sich Gifhorn bewerben soll.

Was braucht Gifhorn mit 45 000 Einwohnern im Jahr 2030?

Zusammen mit dem Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen beantragt die CDU, dass sich die Stadtverwaltung Gedanken über die Konsequenzen einer Einwohnerzahl-Entwicklung von 43 000 auf 45 000 bis 2030 machen soll. „Jedes Jahr bauen wir neue Kindergärten“, sagt Bühren. Doch vielleicht müssten auch Kläranlage, Sportanlagen und andere wichtige Elemente der Infrastruktur angepasst werden. „Was müssen wir bedenken? Eine Zehn-Jahres-Vorausschau ist zwingend erforderlich“, so Bühren, denn: „ Gifhorn ist eine sehr attraktive Stadt.“ Neuer Wohnraum entstehe nicht nur in Gebieten wie am Lehmweg, auf dem alten Klinikgelände und am Hohen Feld, sondern als Nachverdichtung zum Beispiel an der Braunschweiger Straße.

Was tun mit Leerständen in der Innenstadt?

Büro für Freiberufler statt Verkaufsräume: Die CDU beantragt, dass sich die Stadtverwaltung und ihre Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Wista Gedanken über neue Nutzungsmöglichkeiten in Leerständen in der Fußgängerzone machen – sogenanntes Co-Working. Wenn sich kein Handel mehr für bestimmte Flächen finde, könnten dort Freiberufler oder Startup-Unternehmer Büros einrichten, meint Christina Roth vom CDU-Fraktionsvorstand. Gerade in Corona-Zeiten mit Bedarf nach Homeoffice sei das ein aktuelles Thema, weil nicht jeder ohne weiteres in Ruhe daheim arbeiten könne.

Kneipp-Becken im Kaninchengarten

Zusammen mit dem Kneipp-Verein hat sich die CDU Gedanken gemacht über ein Wassertretbecken mit Barfußpfad. Die Fraktion beantragt nun, im Kaninchengarten an der Rotaller so ein Becken zu errichten. Zu prüfen sind dabei Vorgaben aus dem Naturschutz. Als Alternative sollte eine andere Stelle mit ähnlichen Voraussetzungen – ein frei zugängliches fließendes Gewässer – ausgewählt werden.

Von Dirk Reitmeister