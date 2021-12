CDU sucht neuen Kreisvorsitzenden: Andreas Kuers tritt nicht wieder an

Gifhorn

Der Gifhorner Kreisverband hat etwas gemeinsam mit der Bundes-CDU: Er muss nach krachender Wahlniederlage sein Spitzenamt neu besetzen. Kreisvorsitzender Andreas Kuers will beim Kreisparteitag im Februar nicht wieder antreten. Noch ist unklar, wer sich um den Posten bewerben wird.

Mit deutlichem Ergebnis unterlag im September CDU-Amtsinhaber Dr. Andreas Ebel in der Landrats-Stichwahl seinem Herausforderer Tobias Heilmann von der SPD. Der Schock saß tief an dem Wahlabend und danach bei den Christdemokraten. Kuers sah sich mit Rücktrittsforderungen des Ehrenkreisvorsitzenden Helmut Kuhlmann konfrontiert. Sein Entschluss habe damit aber nichts zu tun, sei bereits lange vor der Kommunalwahl gefallen, wie der scheidende Kreisvorsitzende auf AZ-Anfrage erklärte.

Seit 2019 arbeitet Kuers auf einen Generationswechsel hin

Will Fraktionschefin bleiben: Telse Dirksmeyer-Vielhauer. Quelle: privat

„Mit den letzten Vorstandswahlen 2019 haben wir begonnen, einen Prozess des Generationswechsels im CDU Kreisvorstand einzuleiten“, schreibt Kuers der AZ. „Ich habe 2019 auf dem Kreisparteitag erklärt, dass ich den Generationswechsel fortführen werde und beabsichtige, nach zehn Jahren den Vorsitz auch an die neue Generation zu übergeben.“ Kuers übernahm 2012 den Kreisvorsitz von Matthias Nerlich. Seitdem wurde er dreimal wiedergewählt.

„Die endgültige Entscheidung, wie die Übergabe des CDU-Kreisvorsitzes umgesetzt wird, haben wir im internen vertraulichen Kreis vor genau einem Jahr, im Dezember 2020, besprochen und die zeitliche Abfolge festgelegt“, so Kuers. In einer gemeinsamen Sitzung der Vorsitzenden Ende November habe er die Verbände über die anstehenden Veränderungen informiert und sie gebeten, Vorschläge für die Vorstandswahlen zu machen. „Offiziell liegen bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Vorschläge vor“, so Kuers. Der Kreisparteitag soll am 5. Februar stattfinden – je nach Corona-Lage.

Zwei prominente CDU-Frauen winken schon ab

„Ich denke, es sind jetzt Jüngere dran“, sagt die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann aus Gifhorn auf AZ-Nachfrage, ob sie Ambitionen habe. „Es sollte ein Aufbruch sein.“ Auch Telse Dirksmeyer-Vielhauer aus dem Papenteich verspürt keinen Drang danach, Kreisvorsitzende zu werden. Sie will Vorsitzende der Kreistagsfraktion bleiben. „Ich bin immer noch der Meinung, dass es wichtig ist, dass diese beiden Posten auf mehreren Schultern verteilt bleiben sollten.“ Das sei auch eine Frage der Außenwirkung.

Das macht Andreas Kuers politisch in Zukunft noch

Aus der Politik zurückziehen will sich Kuers keinesfalls. Er bleibe Abgeordneter des Samtgemeinderates in Hankensbüttel und im Gifhorner Kreistag. „In beiden CDU-Fraktionen bin ich erst kürzlich einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden.“ In beiden Gremien sei er in die Ausschuss- und Gremienarbeit eingebunden. „Meine Parteiarbeit als Vorsitzender im CDU-Ortsverband und CDU-Gemeindeverband werde ich ebenfalls fortsetzen.“

Von Dirk Reitmeister