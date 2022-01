Landkreis Gifhorn

Mit Kerstin Meyer und Lena-Sophie Laue stehen nun auch die Vorschläge der CDU für die Landtags-Kandidatinnen fest – Kerstin Meyer kandidiert für den Wahlkreis Gifhorn-Süd, Lena-Sophie Laue für den Wahlkreis Gifhorn-Nord. Noch sind beides nur Vorschläge, die offizielle Nominierung folgt nächste Woche. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatten weder Horst Schiesgeries noch Kerstin Keil genügend Stimmen bekommen, beide Wahlkreise waren an die SPD gegangen.

Kerstin Meyer soll am 26. Januar als Landtagskandidatin der CDU für den Wahlkreis Gifhorn-Süd nominiert werden. Die CDU-Gemeindeverbände aus dem Südkreis stehen geschlossen hinter diesem Vorschlag des Stadtverbandes der Christdemokraten, die Wahl kann damit als nahezu sicher gelten. Kerstin Meyer ist momentan erste Stadträtin der Stadt Gifhorn und gut vernetzt in der Region. Viele Themen, die der Landtag anstößt und die dann auf kommunaler Ebene umgesetzt werden, sind ihr vertraut, ebenso nach 30 Jahren Tätigkeit bei der Stadtverwaltung das Zusammenspiel von Verwaltung und Politik. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf den Bereichen Finanzen und innere Sicherheit.

„Ich freue mich auf die neue, spannende Herausforderung“

„Nach der ersten Überraschung, als ich vom Stadtverband Gifhorn gefragt wurde, ob ich mir eine Kandidatur vorstellen könne, freue ich mich nun auf die neue, spannende Herausforderung. Unter den Rahmenbedingungen, dass sich alle Gemeindeverbände und der Stadtverband hinter mir versammelt haben, ich sehr viel positives Feedback und auch breite Unterstützung zugesagt bekommen habe, bin ich als Teamplayer sicher, einen tollen Wahlkampf auf sachlich-fachlicher Ebene führen zu können“, so die designierte Landtagskandidatin.

Der Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Samtgemeinde Wesendorf hat sich bei seiner jüngsten Vorstandssitzung einstimmig dafür ausgesprochen, Lena-Sophie Laue aus Ummern als Landtagskandidatin für den Wahlbereich Gifhorn-Nord/Wolfsburg zur Landtagswahl am 9. Oktober vorzuschlagen. „Lena-Sophie Laue ist eine engagierte junge Frau, die schon einige Jahre Mitglied der CDU und der Jungen Union ist“, so Herbert Pieper, Vorsitzender des Gemeindeverbands. Die vorgeschlagene Kandidatin ist 24 Jahre alt, Verwaltungsbetriebswirtin, gehört dem CDU-Kreisvorstand an, ist stellvertretende CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende und Vorstandsmitglied des Ortsverbandes Ummern/Groß Oesingen sowie Geschäftsführerin der Jungen Union im Bezirksverband Lüneburg und Geschäftsführerin des Kreisverbands Gifhorn der Jungen Union. Seit der Kommunalwahl im vorigen September sitzt sie im Gemeinderat Ummern.

Gemeindeverband Brome schickt Jörg Böse ins Rennen

Aber es gibt noch mehr Bewerber um den Wahlkreis Gifhorn-Nord: Der CDU-Gemeindeverband Brome schickt – wie schon 2017 – Jörg Böse erneut ins Rennen. Der 49-jährige Verwaltungswirt, der für ein Telekommunikationsunternehmen tätig ist, hat 2016 das Amt als Bürgermeister von Ehra-Lessien übernommen und wurde im vorigen Herbst wieder gewählt. „Er hat damit unter Beweis gestellt, dass er auch gegen einen Trend Wahlen gewinnen kann“, stellte CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Gerhard Borchert fest. Böses Kompetenz und seine Verhandlungsfähigkeiten hätten zur einstimmigen Wahl im Gemeindeverband geführt.

Die offizielle Nominierung für den Wahlkreis Gifhorn-Nord erfolgt am Dienstag, 26. Januar, in Emmen, die für den Wahlkreis Gifhorn-Süd am Mittwoch, 27. Januar, in der Gifhorner Stadthalle.

Die SPD hatte bereits Ende vorigen Jahres ihre beiden Kandidaten für die Landtagswahl bekannt gegeben: Für Gifhorn-Süd tritt Philipp Raulfs aus Hillerse erneut an, den Nordkreis will Kirsikka Lansmann aus Ehra-Lessien vertreten. Offizielle Nominierung wird Ende Februar sein. Die Grünen haben angekündigt, ihre Kandidaten im März zu benennen.

Von der AZ-Redaktion