CDU-Kreistagsfraktion will Kreisel an der Tankumseekreuzung

Gifhorn

Kommt doch ein Kreisel an die Tankumseekreuzung? Die CDU-Kreistagfraktion hat jedenfalls die Ergänzung des K 114 Entwicklungskonzeptes um diese Option erfolgreich beantragt, im jüngsten Kreisausschuss wurde der Änderungsantrag von CDU-Fraktion und der Gruppe Unabhängige/FDP mehrheitlich angenommen. Eine Idee, die in Isenbüttel auf großen Widerhall stoßen dürfte.

Das Gremium befasste sich mit dem Gesamtkonzept zur Weiterentwicklung der K 114. Ziel des Änderungsantrags war es, den Bau eines zusätzlichen Kreisels an der Tankumseekreuzung erneut zu prüfen. „Wir begrüßen das Gesamtkonzept grundsätzlich sehr. Die Tangente ist insbesondere zu Schichtzeiten ein Nadelöhr und eine Geduldsprobe für Pendler. Uns liegt schon lange daran, den Verkehrsfluss umfassend zu verbessern. Dazu ist aus unserer Sicht der Bau eines Kreisels an der Tankumseekreuzung dem geplanten Umbau der Kreuzung vorzuziehen“, erklärt Telse Dirksmeyer-Vielhauer, die Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag.

Die CDU möchte die Option auf einen Kreisel offen halten

Gerade im Sommer sei das Verkehrsaufkommen in Richtung Tankumsee durch Erholungssuchende und den Badebetrieb stark erhöht. „Wir befürchten, dass sich der Verkehr sonst trotz der umfassenden Maßnahmen auf der Gesamtstrecke dann vor dieser Kreuzung staut. Ein Kreisel scheint uns wesentlich geeigneter. Diese Option soll offen gehalten werden.“

Die Verkehrszählung an dieser Kreuzung hatte im Februar stattgefunden, also ohne Badebetrieb, und dazu geführt, dass die Gutachter den Bau eines teuren dritten Kreisels an der K 114 für nicht erforderlich hielten. Im Gespräch ist dieser Kreisel schon seit 2016 – nun wird er wieder wahrscheinlicher.

Ein geplantes Gesamtvolumen von 11 Millionen Euro

Das vorliegende Gesamtkonzept zur Verbesserung des Verkehrsflusses an der Tangente umfasst sieben große Baumaßnahmen und ein geplantes Gesamtvolumen von etwa 11 Millionen Euro. Im vorangegangenen Verkehrsausschuss hatte die Vorlage einige Ausschussmitglieder wegen der Unklarheiten zur Tankumseekreuzung noch nicht völlig überzeugt.

Nun ist am 4. August der Kreistag am Zuge, damit der Landkreis mit der Umsetzung beginnen kann. „Wenn dann auch noch Wolfsburg auf seinem Stadtgebiet an der Kreuzung Fallersleben-Weyhausen Änderungen vornimmt, steht einem staufreien Fahren zum Volkswagen-werk und zurück nichts mehr im Wege. Und Radfahrer können sich auf verbesserte Radwege an der Strecke freuen“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Kreistagsfraktion.

Von der AZ-Redaktion