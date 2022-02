Landkreis Gifhorn

Obwohl der CDU-Kreisparteitag am Sonnabend im Gasthaus Pasemann in Emmen weder öffentlich tagte noch den Journalisten aus der Region Zugang gewährte, drangen Ergebnisse aus Mitgliederkreisen an die Öffentlichkeit.

Das Votum für Lena Düpont ist eindeutig

Nachricht des Tages: Mit 92,2 Prozent der 100 stimmberechtigten Mitglieder wurde die 35-jährige Europaabgeordnete und stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Lena Düpont aus Gifhorn zur neuen Kreisvorsitzenden der CDU gewählt. „Jetzt heißt es Staub abklopfen und dann geschlossen nach vorne marschieren“, so Lena Düpont in ihrer ersten Ansprache, als sie die Wahl annahm und sich für das große Vertrauen bedankte.

Drei Stellvertreter stehen zur Seite

Für sie ist „der neue Vorstand eine gute Mischung aus erfahrenen, jüngeren und älteren Männern und Frauen, die frischem Wind in die bisherige Parteiarbeit bringen. Ein Merkmal allein, wie bisher, wird nicht mehr reichen“, so Lena Düpont. Unterstützt wird sie bei ihrer zukünftigen Arbeit von Silke Schröder (Obernholz), Dr. Frank Bühren (Gifhorn) und Frederick Meyer (Isenbüttel), die zu den drei Stellvertretern gewählt wurden.

Heftige Kritik an altem Vorstand

Die CDU-Landtagskandidatin Lens-Sophie Laue aus Ummern hatte auf eine Kampfabstimmung zu Gunsten von Silke Schröder verzichtet und ihre Kandidatur kurzfristig zurückgezogen. Wie aus den Reihen der Mitglieder zu hören war, hatten sich zuvor Matthias Nerlich, Helmut Kuhlmann, beide Gifhorn und der ehemalige Kreisgeschäftsführer Waldemar Bartels sehr kritisch mit der Parteiführung des noch amtierenden Vorsitzenden Andreas Kuers mit Blick auf das große Wahldebakel bei den Kommunal- Bundestags- und Landratswahlen im September 2021 auseinander gesetzt.

Aber es gibt auch Rückendeckung für Kuers

„Für dieses Desaster hätte der Kreisvorsitzende auch die Verantwortung übernehmen und zurücktreten müssen“, hieß es. Lediglich eine Sitzung mit den Stadt-, Gemeinde- und Ortsverbandsvorsitzenden diente dabei als Aussprache und Wahlanalyse über die Wahlergebnisse. Allerdings fand der Steinhorster Kuers mit dem Hankensbütteler Samtgemeindebürgermeisterkandidaten Klaus-Hinrich Singer, Räderloh, und Helmut Evers auch Fürsprecher für die bisherige Arbeit.

Das sind die Wahlergebnisse

Die weiteren Ergebnisse der Vorstandswahlen:Schatzmeisterin: Annette Merz, Sassenburg; Mitgliederbeauftragter: Manuel Marrone, Gifhorn; Beisitzer: Gerhard Borchert, Brome, Gina Hasenfuß, Meinersen, Stefanie Jahnke-Lippke, Sassenburg, Lena-Sophie Laue, Wesendorf, Lars Meinecke, Boldecker-Land, Dirk Niebuhr, Hankensbüttel, Bianca Rautenberg, Papenteich, Fabian Rohde, Papenteich, Tim Sauerbrei, Gifhorn und Joern Wolter, Wittingen.

Von Siegfried Glasow