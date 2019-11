Gifhorn: Busfahrer-Engpass bald beseitigt

Landkreis Gifhorn

Endlich ist etwas Licht am Ende des Tunnels: Händeringend sucht die VLG seit Anfang des Jahres Busfahrer. In Serbien warteten 15 Arbeitswilligeauf Grünes Licht der Deutschen Botschaft. Das gibt es nun endlich. Fahrplanausfälle wegen Personalengpässen wird es daher wohl nicht geben.

So langsam wurde die Luft dünn. So ziemlich jeder VLG-Mitarbeiter, der eine Lizenz zum Fahren hatte, sprang in den letzten Monaten ein und sorgte so dafür, dass kein Buspassagier im Landkreis Gifhorn vergeblich auf den Bus warten musste. „Die ersten sieben Fahrer können nun kommen, der Termin an der Botschaft hat kürzlich stattgefunden“, berichtet VLG-Chef Stephan Heidenreich auf AZ-Anfrage.

Umfassende Schulungen notwendig

Weitere fünf Serben werden im Februar/März erwartet. Heidenreich rechnet damit, dass sie so schnell nicht in den Arbeitsalltag einsteigen können. „Sie müssen umfassend geschult werden und die Sprache lernen.“ Vorerst setzt er darauf, dass der jetzige Personalstamm noch durchhält. „Ich hoffe, dass wir bis Weihnachten möglichst keine Ausfälle haben.“

Von Andrea Posselt