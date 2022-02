Bundesversammlung wählt den neuen Bundespräsidenten: Diese vier Gifhorner sind dabei

Gifhorn

Für vier Gifhornerinnen und Gifhorner steht am Sonntag, 13. Februar, eine ganz besondere Wahl an. Sie dürfen – gemeinsam mit 1468 weiteren Wahlfrauen und -männern aus ganz Deutschland – mit ihrer Stimme darüber mit entscheiden, wer der neue Bundespräsident beziehungsweise die neue Bundespräsidentin werden soll. Die AZ hat bei Imke Byl, Lena Düpont, Hubertus Heil und Philipp Raulfs nachgefragt, wen sie am Sonntag wählen wollen – und warum.

Lena Düpont: Teilnahme an der Wahl ist eine große Ehre. Quelle: privat

Die Europa-Abgeordnete und neue Vorsitzende der Gifhorner Kreis-CDU Lena Düpont will am Sonntag Frank-Walter Steinmeier wählen. Denn er genieße hohe innenpolitische Anerkennung und Wertschätzung und besondere außenpolitischer Kompetenz, habe in den vergangenen Jahren als Bundespräsident mit großer Leidenschaft Demokratie und Zusammenhalt in Deutschland gestärkt.

„Wir erleben derzeit – gerade auch in der Debatte über Corona-Maßnahmen – gesellschaftliche Fliehkräfte, die auf vielerlei Weise unser Land spalten. Gerade in diesen Zeiten braucht es an der Spitze unseres Staates eine glaubwürdige Stimme, die zusammenführt und nicht ausgrenzt; eine Stimme, die überparteilich immer wieder das Gemeinwohl ins Zentrum rückt; eine Stimme, die notwendige Debatten anstößt und im Geiste des demokratischen Ausgleichs unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringt. Es ist für mich eine große Ehre, als Delegierte meiner Partei an der Wahl des Bundespräsidenten teilnehmen zu dürfen. Ich sehe es als meine demokratische Verantwortung und Pflicht an dieser Aufgabe nachzukommen“, sagt sie.

Bisher hat noch keine Frau das Amt ausgeübt

Imke Byl: Die Grünen-Politikerin hat sich noch nicht festgelegt. Quelle: Sonja Wurtscheid

Noch nicht festgelegt hat sich Imke Byl, Landtagsabgeordnete der Grünen. „In der gesamten Geschichte unserer Bundesrepublik wurde das höchste Amt unseres Staates immer nur von Männern und noch von keiner einzigen Frau ausgeübt. Vielfalt spielte bei den bisherigen Benennungen aussichtsreicher Kandidaten auch keine Rolle. Doch unser Staatsoberhaupt sollte Menschen zusammenführen und unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen. Das geht am besten, wenn nicht das Gefühl aufkommt, dass man Joachim oder Horst heißen und indirekt eine bestimmte Biografie mitbringen muss. Insofern hätte ich mich gefreut, wenn es eine echte Alternative zur Kandidatur Frank-Walter Steinmeiers gegeben hätte. Gleichzeitig erkenne ich die Bemühungen Steinmeiers für die Wertschätzung unserer Demokratie an. In seiner bisherigen Amtszeit hat er insbesondere das Kernstück von Politik und Gesellschaft, den Dialog, hochgehalten und neue Gesprächsformate genutzt. Es gibt sicher einiges Positives aus seiner Amtszeit fortzuführen. Insofern werde ich meine Wahlentscheidung gut abwägen“, erklärt sie.

Konkret wünscht sich Imke Byl vom deutschen Staatsoberhaupt, dass es insbesondere in und nach der Pandemie hilft, gesellschaftliche Gräben zu kitten und Menschen zusammenzubringen. Das Staatsoberhaupt sollte Vermittler und Sprachrohr unterschiedlicher Perspektiven sein. Dabei dürfe gleichzeitig nicht vergessen werden, dass die in Deutschland lebenden Menschen nicht umsonst in einer wehrhaften Demokratie leben und sich klar gegen rechtsextreme Ausschreitungen und Tendenzen positionieren müssen. „Ich fühle mich sehr geehrt, dass mich meine Fraktion in die Bundesversammlung entsendet und ich das neue Staatsoberhaupt mit wählen darf. Das wird sicherlich ein Ereignis, das ich nicht so schnell vergessen werde.“

Hubertus Heil: Der Bundesarbeitsminister nimmt zum siebten Mal an der Wahl eines Bundespräsidenten teil. Quelle: privat

Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wird seine Stimme am Sonntag abgeben – und zwar für Frank-Walter Steinmeier. „Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist ein ausgezeichneter und kluger Repräsentant unserer Demokratie. Deutschland braucht ihn – gerade in diesen bewegten Zeiten. Er ist ein Glücksfall und genießt großes Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Seine Arbeit der vergangenen fünf Jahre hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er die richtige Person für das Amt des Bundespräsidenten ist. Frank-Walter Steinmeier hat sich in den letzten Jahren als Brückenbauer ausgezeichnet und stets den respektvollen Dialog in der Gesellschaft gefördert. Darauf gilt es aufzubauen und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu fördern“, sagt Hubertus Heil. Für den Arbeitsminister ist es bereits die siebte Teilnahme an einer Bundespräsidentenwahl während seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter. „Dennoch ist es mir immer wieder eine Ehre, das höchste Staatsoberhaupt dieses Landes wählen zu dürfen“, erklärt er.

Philipp Raulfs: Er gehört zum ersten Mal zur Bundesversammlung. Quelle: Christian Bierwagen

Und noch eine Stimme aus Gifhorn gibt es am Sonntag für den Amtsinhaber – vom SPD-Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs. „Frank-Walter Steinmeier hat in den letzten Jahren als Bundespräsident die richtigen Akzente gesetzt und war stets ein sehr bürgernahes Staatsoberhaupt, das den offenen und ehrlichen Dialog mit den Menschen unseres Landes gesucht hat. Mit seiner Art, dieses wichtige Amt auszuführen, bin ich sehr zufrieden und unterstütze ihn entsprechend“, begründet Raulfs seine Entscheidung. Und er wünscht sich, dass Frank-Walter Steinmeier „weiter mit den Menschen spricht und sich ihrer Sorgen, Ängste und Hoffnungen annimmt. Und dass er auch weiterhin unangenehme Themen deutlich anspricht und durch sein Wirken dazu beiträgt, die Gesellschaft zusammenzuhalten.“ Raulfs: „Es ist in der Tat ein sehr besonderes Gefühl, unser Staatsoberhaupt zu wählen und ja, es macht mich auch wirklich stolz. Ich bin zum ersten Mal dabei.“

Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen 1472 Wahlfrauen und -männer aus ganz Deutschland werden am Sonntag als so genannte Bundesversammlung den neuen Bundespräsidenten beziehungsweise die neue Bundespräsidentin wählen. Das sind die vier Kandidaten und Kandidatinnen, die zur Wahl stehen. Auf eine Wiederwahl hofft der derzeitige Amtsinhaber und zwölfte Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier. Der 66-Jährige gilt als Favorit. Denn der SPD-Mann wird sowohl von der SPD als auch den Unionsparteien CDU und CSU unterstützt. Steinmeier war 2005 Außenminister und übernahm das Amt 2013 erneut. 2017 trat er dann seine erste Amtszeit als Bundespräsident an. Einen eigenen Kandidaten stellt die AfD. Dr. Max Otte kommt ursprünglich aus der CDU. Im Mai wurde der Wirtschaftswissenschaftler und Buchautor Vorsitzender der erzkonservativen Werte-Union. Nach Bekanntwerden seiner Kandidatur für die AfD entzog die CDU dem 57-Jährigen alle Mitgliederrechte, er gab den Vorsitz der Werte-Union ab. Ein weiteres früheres CDU-Mitglied geht für die Freien Wähler in den Ring – die 41-jährige Dr. Stefanie Gebauer. Sie ist promovierte Astrophysikerin, Mitarbeiterin der Landtagsfraktion der Freien Wähler in Brandenburg und Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung in Kremmen im Havelland. Die Linkspartei hat den parteilosen Dr. Gerhard Trabert aufgestellt. Der 65-jährige Sozialmediziner ist Vorsitzender des von ihm gegründeten Vereins „Armut und Gesundheit in Deutschland“. Die Grünen und die FDP stellen keine eigenen Kandidaten.

Von Thorsten Behrens