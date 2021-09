Gifhorn/Peine

Oberwasser hat die FDP bei der Bundestagswahl bekommen, auch im Wahlkreis Gifhorn-Peine. Kandidat Thomas Schellhorn ist zufrieden. Und auch zufrieden äußert sich Wolfgang Gemba zum Gesamtergebnis, er ist für die Freien Wähler angetreten.

Für die FDP hat Thomas Schellhorn im Wahlkreis Gifhorn-Peine sowohl bei Erst- als auch bei Zweitstimmen ein deutlich besseres Ergebnis geholt als vor vier Jahren. Sein Kommentar: „Ich bin zufrieden mit dem vorläufigen Ergebnis. Bei den Zweitstimmen haben wir deutlich zugelegt. Das ist in Ordnung.“ Bei den Erststimmen hat die FDP im Wahlkreis Gifhorn-Peine 6,5 Prozent erreicht, in der Peiner Gemeinde Vechelde waren es 7,64 Prozent, in der Gemeinde Wendeburg sogar 8,2 Prozent. Als Hochburg der FDP im Landkreis Gifhorn erwies sich der Papenteich mit knapp 8 Prozent der Erststimmen, bei den Zweitstimmen waren es um die 12 Prozent.

„Es reicht für mich zwar noch nicht für die Landesliste, aber es war der richtige Weg“, so Schellhorn. Und auch mit dem Ergebnis auf Bundesebene ist Schellhorn zufrieden. „Wir liegen vor der AfD, das ist wichtig. Und: Bei möglichen Koalitionen geht fast nichts mehr ohne die FDP. Schwarz-Rot wird es nicht mehr geben. Man muss mit uns als Partei der Mitte reden.“

1 Prozent der Zweit- und 1,3 der Erststimmen gingen an die Freien Wähler beziehungsweise deren Direktkandidaten Wolfgang Gemba – im Landkreis Gifhorn waren es sogar nur 0,84 Prozent der Zweit- und 1,04 Prozent der Erststimmen. „Mit dem Ergebnis habe ich gerechnet. Herrn Heil kann man für das tolle Ergebnis nur gratulieren“, sagte er. Er geht davon aus, dass die SPD als stärkste Kraft aus der Wahl hervor geht und Heil auch in der nächsten Regierung als Minister mitarbeiten wird. Für die Freien Wähler blickt er optimistisch in die Zukunft: „Politik ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Deshalb werden wir nicht aufgeben“, sagt Gemba.

