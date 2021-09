Gifhorn

Katerstimmung kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Diese Erfahrung machen Vertreterinnen und Vertreter von SPD und CDU im Kreis Gifhorn am Tag nach der Bundestagswahl. Aus genauso unterschiedlichen Blickwinkeln schauen sie nun darauf, wie es in Berlin weiter geht. Die einen freudig und erwartungsvoll, die anderen enttäuscht und trotzdem noch hoffend.

Andere würden gerade noch etwas schlechter aussehen, sagt ein gut gelaunter, aber noch hörbar müder SPD-Unterbezirksvorsitzender Philipp Raulfs am Montagvormittag im Telefongespräch mit der AZ. „Die SPD ist stärkste Kraft. Das ist ein klarer Regierungsauftrag, der sich daraus ableiten lässt.“ Und dafür habe der Wahlkreis Gifhorn-Peine einen großen Beitrag geleistet. „Wir sind froh, dass wir das Direktmandat zum siebten Mal geholt haben.“ Hubertus Heil hat 43,7 Prozent der Stimmen auf sich gezogen.

Wie können die SPD und ihr Kanzlerkandidat FDP und Grüne von einer Ampel-Koalition überzeugen? „Man muss sich angucken, wer das Zeug zum Kanzler hat.“ Klar, dass Raulfs das bei Scholz sieht. Dass die Gespräche nicht einfach werden, ist ihm bewusst. „Es muss Gespräche auf Augenhöhe geben.“ Ohne Kompromisse gehe das nicht – vor allem, wenn drei Partner zusammen finden müssen. Eine Große Koalition fasst Raulfs nicht ins Auge. Es sei deutlich erkennbar, dass die Wählerschaft etwas Anderes wollten.

Pahlmann verpasst Einzug in den Bundestag

Déja vu für Ingrid Pahlmann von der CDU. Wie vor vier Jahren verpasst die Wilscherin den Einzug über die Landesliste um einen Platz. Daran hat auch das vorläufige Endergebnis am Morgen nach dem Wahlabend nichts geändert. „Erste Nachrückerin zu sein ist nicht das, was ich toll finde“, fasst sie ihre Enttäuschung in Worte.

„Auf jeden Fall wird es spannend“, sagt Pahlmann über die weitere Entwicklung in Berlin. Sie sieht jetzt den Ball im Feld von FDP und Grünen. Diese beiden Parteien seien nun am Zug. „Ich hoffe, es dauert nicht wieder so lange wie beim letzten Mal.“ Eine Große Koalition lehnt auch sie kategorisch ab. „Wir sehen, das wollen die Menschen nicht mehr. Es wäre grundverkehrt, so etwas zu versuchen.“

„Es ärgert uns das zweite Mal“, sagt auch ein hörbar enttäuschter CDU-Kreisvorsitzender Andreas Kuers. „Das Ergebnis ist miserabel. Wir sind leider wieder um einen Platz an einem Sitz im Bundestag vorbei gerutscht.“ Nun müsse man erneut hoffen, dass Pahlmann wie vor vier Jahren nachrückt.

CDU spricht von Ermüdungserscheinungen

„Wir haben lange regiert“, räumt Pahlmann „Ermüdungserscheinungen“ ein. Und die Basis habe sich von der Parteiführung nicht mitgenommen gefühlt. „Sicherlich kann man über Personen streiten“, sagt Pahlmann. Kuers macht keinen Hehl daraus, dass der Kanzlerkandidat Armin Laschet nicht sein Favorit war, wenngleich sich die Gifhorner CDU für ihn ins Zeug gelegt habe. Doch er habe bereits frühzeitig klar gemacht, einen anderen Kandidaten zu bevorzugen, sagt Kuers, ohne irgendeine Schuld zuweisen zu wollen. Die CDU müsse die Gründe für das Abschneiden jetzt gründlich analysieren.

Von Dirk Reitmeister