Gifhorn/Peine

Ein spannendes Rennen haben sich am Sonntag Hubertus Heil (SPD) und Ingrid Pahlmann (CDU) bei der Bundestagswahl geliefert.

43,7 Prozent der Erststimmen holte sich der Bundesarbeitsminister in seinem Wahlkreis und lag vor seiner Kontrahentin Ingrid Pahlmann. Sie kam auf 24,4 Prozent der Erststimmen.

Stärkster Stimmbezirk war für sie die Samtgemeinde Hankensbüttel, wo sie 31,7 Prozent der Stimmen holte – aber selbst dort lag Heil mit 40,6 Prozent eindeutig vorne. Er holte sein bestes Ergebnis in der Stadt Peine mit exakt 50,0 Prozent der Stimmen.

Zur Galerie Ein langer Wahlabend mit Gewinnern und Verlierern: Die AZ zeigt Fotos.

„Das ist wichtiger Rückenwind für mich“

Heil sagte: „Ich freue mich sehr über das gute Ergebnis in meinem Wahlkreis und bin sehr dankbar für jede Stimme. Das ist wichtiger Rückenwind für mich. Bei meinen vielen Auftritten und Besuchen vor Ort habe ich gemerkt, wie wichtig den Gifhornern vor allem die Themen gute Arbeitsplätze, Klima, sozialer Wohnungsbau und Belebung der Innenstadt sind.“ Es gebe hohe Erwartungen an Heil, die er zukünftig möglichst gut erfüllen möchte.

Und Heil freut sich über den „historischen Erfolg der SPD im Bund“. Die Menschen würden sich Olaf Scholz als nächsten Bundeskanzler wünschen, und das Ergebnis sei nach der schweren Niederlage der CDU „ist ein klarer Regierungsauftrag für uns Sozialdemokraten“.

Ingrid Pahlmann zieht nicht in den Bundestag ein

Für Ingrid Pahlmann hat es hingegen nicht gereicht. Auch die kleine Hoffnung über die CDU-Landesliste noch in den Bundestag einzuziehen, hatte sich nach dem Auszählen der Stimmen zerschlagen. Pahlmann stand dort auf Platz zwölf, Platz elf war der letzte, der für den Einzug in den Bundestag reichte.

Ingrid Pahlmann hatte schon am Sonntagabend ihre Chancen gering eingeschätzt. „Ich hätte natürlich schon gern weiter gemacht und mich für die Region eingesetzt“, sagte sie. Kurz nach den ersten Hochrechnungen um 18 Uhr sagte sie: „Ich bin noch entspannt. Doch es ist eine große Wundertüte. Ich gehe davon aus, dass Hubertus Heil über das Direktmandat in den Bundestag einziehen wird. Er ist Arbeitsminister. Ob es bei mir über die Liste reicht, wird sich zeigen.“ Am Ende hatte sich auch diese kleine Restchance zerschlagen..

Die ersten Prognosen zur Bundestagswahl hatte Pahlmann mit den Worten kommentiert: „Erstmal bin ich zufrieden. Die Stimmung ist gar nicht so schlecht. Noch vor einer Woche lagen wir deutlicher zurück.“

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Peine-Gifhorn führte die SPD nach Auszählung aller Stimmen die Tabelle mit an 35,7 Prozent an, gefolgt von der CDU mit 23,2 Prozent.

Von Nina Schacht und Christina Rudert