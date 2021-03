Gifhorn

Die Linken-Kreisverbände Gifhorn und Peine haben am Samstag einen Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September nominiert. Der Gifhorner Kreisvorsitzende Andreas Mantzke wird dann im Wahlkreis 45 antreten – er wurde von den acht wahlberechtigten Versammlungsteilnehmern im Mehrgenerationenhaus Omnibus einstimmig gewählt.

Andreas Mantzke ist 33 Jahre alt, wohnt seit drei Jahren in Gifhorn und ist seit eineinhalb Jahren Mitglied der Linken. Erst im Februar wurde der promovierte Elektro-Ingenieur, der in der Automobilindustrie arbeitet, zusammen mit Marion Köllner an die Spitze des Gifhorner Kreisverbandes gewählt. „Wir wollen die Leute für linke Ideen und eine gerechtere Gesellschaft begeistern“, sagt der gebürtige Sachsen-Anhaltiner nach seiner Wahl.

Andreas Mantzke wünschte sich „Chancengleichheit für alle Menschen“

In seiner Bewerbungsrede führte er die „massive soziale Ungerechtigkeit“ und die „immer weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich“ als Motivation für sein politisches Engagement an. Er sprach von einem „unfairen Hartz-IV-Regime“, einem immer größer werdenden Niedriglohnsektor und steigender Kinder- und Altersarmut, die beseitigt werden müssten. „Ich wünsche mir eine gerechtere Gesellschaft ohne krasse Unterschiede und mit Chancengleichheit für alle Menschen“, sagte Mantzke.

Besonderen Fokus legte er dabei auf den Gesundheitssektor („Es gibt Bereiche, die dürfen nicht dem Profitstreben untergeordnet werden“), die Wirtschaft („Wir brauchen mehr Einfluss der Arbeitnehmer“) und die Landwirtschaft („Es kommt zu wenig bei den Bauern an“). Für Flüchtlinge forderte Mantzke eine „menschenwürdigere Unterbringung“. Insgesamt stehe er für eine sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft, in der nicht das Ego im Mittelpunkt stehe.

Bei der vergangenen Bundestagswahl erreichte Die Linke im Wahlkreis Gifhorn/Peine sechs Prozent bei den Zweitstimmen und 5,3 Prozent bei den Erststimmen. Direktkandidat war damals der Gifhorner Klaus Brinkmann.

Bundestagsabgeordneter und stellvertretende Landesvorsitzende sprechen Grußworte

In einem Grußwort zeigte der Wolfenbütteler Bundestagsabgeordnete Viktor Perli den Weg der Linken auf. Es sei ihre Aufgabe, „einen besseren Weg aus der Krise“ zu zeigen. „Die Union hat fertig“ und „von der SPD ist im Moment auch kaum was zu sehen“, kritisierte Perli die „Schlafmützenregierung“ in Berlin. Bei der Corona-Politik sei vieles „desaströs“ – so sei Deutschland bei den Impfungen weit hinten und es gebe viel zu wenig Schnelltests. Es brauche außerdem eine Ent-Privatisierung im Gesundheitssystem mit besserer Bezahlung des Personals, eine Vermögensabgabe für Milliardäre und Multi-Millionäre und ein Investitionsprogramm für den ökologischen Umbau der Gesellschaft.

Die stellvertretende Landesvorsitzende Ursula Weisser-Roelle forderte die Gifhorner Linken auf, sich nicht zu verstecken und einen offensiven Wahlkampf zu führen. „Es gibt gute Themen und eine gute Stimmung in der Bevölkerung für linke Themen.“

Von Christian Albroscheit