Landkreis Gifhorn

Wohin am Wahltag mit den Kreuzen? Obendrauf steht auf jedem Stimmzettel, was man damit wählt. Die AZ erklärt, wie viele Kreuze für welches Gremium gemacht und wie sie aufgeteilt werden dürfen.

Wie viele Stimmen habe ich für die Bundestagswahl / für die Stichwahlen für Landrat sowie Samtgemeinde- und Gemeindebürgermeister?

Zwei Stimmen, nämlich eine für eine Kandidatin oder einen Kandidaten und eine für eine Partei. Bei den ebenfalls anstehenden Stichwahlen – Landrat sowie die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister von vier Samtgemeinden und einer Gemeinde – darf jeweils nur ein Kreuz gemacht werden. Notizen auf den Stimmzetteln entwerten diese ebenso wie Kreuze zwischen den Kästchen oder zu viele Kreuze.

Wer darf wählen?

Bei der Bundestagswahl dürfen alle wählen, die älter als 18 Jahre sind und deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Anders ist es bei den Stichwahlen, die im Landkreis erforderlich sind: Hier muss der Wähler/die Wählerin mindestens 16 Jahre alt sein, Bürger eines EU-Staates und mindestens drei Monate im Wahlbezirk leben.

Was muss zur Wahl im Wahlbüro mitgebracht werden?

Die Wahlbenachrichtigung muss vorgelegt werden. Für die sechs Stichwahlen gilt die Wahlbenachrichtigung zur Kommunalwahl am 12. September noch. Wer diese bereits entsorgt hat, muss den Personalausweis vorlegen und im Wählerverzeichnis eingetragen sein.

Kreiswahlleiter ruft zur Stimmabgabe auf „Ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger bitten, ihr Wahlrecht wahrzunehmen“, sagt der Gifhorner Kreiswahlleiter Dr. Thomas Walter. „Ihre Stimme entscheidet zum einen die Zusammensetzung des neuen Bundestags, zum anderen können Sie den Landrat und die Samtgemeindebürgermeister im Landkreis mitbestimmen.“

Zu welchen Zeiten kann ich wählen gehen?

Die Wahllokale sind am Sonntag, 26. September, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Welches mein Wahlbüro ist, steht auf der Wahlbenachrichtigung.

Wann ist der letztmögliche Termin für die Briefwahl?

Für die Bundestagswahl müssen die Stimmzettel rechtzeitig beim Wahlleiter in Peine vorliegen – also spätestens am Wahltag bis 18 Uhr. Diese Uhrzeit gilt auch für die übrigen Stimmzettel: Für die Stichwahl zum Landratsamt müssen die Stimmzettel beim Kreiswahlleiter in der Kreisverwaltung vorliegen, für die Samtgemeinde- und Gemeindebürgermeister-Stichwahlen in den jeweiligen Rathäusern.

Wie sieht es aus mit der Präsentation von Wahlergebnissen?

Im Rittersaal des Gifhorner Schlosses ist von 20 bis 21.30 Uhr eine Präsentation geplant. Dort gilt eine Begrenzung von maximal 35 Teilnehmern zeitgleich. Außerdem gilt die 3G-Regel – somit haben nur vollständig geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen Zutritt. Im Meinerser Kulturzentrum bietet die Samtgemeinde – ebenfalls mit 3G-Regel – ab 18 Uhr eine Präsentation an.

In welcher Reihenfolge werden die Stimmen ausgezählt?

Zuerst kommen die Stimmzettel für die Bundestagswahl dran. Erst danach werden die Stimmen für die Landratswahl in den einzelnen Wahllokalen ausgezählt und zum Schluss die Stimmen für die Samtgemeindebürgermeister- und Gemeindebürgermeister-Wahlen.

Von Dirk Reitmeister