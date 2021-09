Der nächste Wahltag steht an: Am Sonntag ist Bundestagswahl. Das heißt: Jede Bürgerin und jeder Bürger über 18 Jahre mit deutscher Staatsangehörigkeit darf mitentscheiden, wer künftig in Berlin im Bundestag sitzt. Darüber hinaus gibt es im Landkreis Gifhorn aber noch sechs weitere Wahlen. Was jetzt wichtig zu wissen ist.