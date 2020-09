Gifhorn

Nachdem Hubertus Heil vor kurzem seine Bereitschaft erklärt hatte, erneut für den Bundestag zu kandidieren, setzte die SPD im Landkreis Gifhorn jetzt das entsprechende Zeichen. Der Unterbezirksausschuss nominierte Hubertus Heil einstimmig als Kandidaten für den Wahlkreis Gifhorn-Peine für die Bundestagswahl im kommenden Jahr.

„Wir können uns keinen besseren Bundestagsabgeordneten als Hubertus Heil für Gifhorn vorstellen. Er hat in den vergangenen 22 Jahren viel für Gifhorn erreicht. Darüber hinaus setzt er sich als Bundesarbeitsminister für die Belange der Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland ein. Daher freue ich mich über das einstimmige Ergebnis und auf den Wahlkampf mit ihm und für ihn. Die Gifhorner Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben deutlich gemacht, dass sie Hubertus’ politische Arbeit sehr schätzen und die SPD im Landkreis Gifhorn ganz klar hinter ihm steht”, freut sich Philipp Raulfs, Vorsitzender der SPD im Landkreis Gifhorn.

Hubertus Heil ist seit 2018 Bundesminister für Arbeit und Soziales

Auch der Nominierte freut sich über das geschlossene Votum: „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Gifhorner Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Ich möchte als direkt gewählter Abgeordneter die Interessen unserer Region weiter im Deutschen Bundestag vertreten. Es geht um zukunftsfähige Arbeitsplätze, gerechte Löhne und bessere Bildungschancen“, so Heil. „Auch die Transformation der Automobilbranche ist eine große Herausforderung für unserer Region, die es zu meistern gilt”, ergänzt Heil. „Gemeinsam werden wir in den kommenden Jahren den Wandel der Arbeitswelt gestalten und als starker Industriestandort die Mobilität der Zukunft produzieren. All das möchte ich weiterhin mitgestalten“, sagt Hubertus Heil.

Heil ist seit 1998 direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Gifhorn-Peine und seit 2018 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Sollte Heil erneut gewählt werden, wäre es seine siebte Legislaturperiode. Auch die Peiner SPD hat ihn bereits einstimmig als Kandidaten für die Bundestagswahl vorgeschlagen. Der derzeitige Minister wird wohl gegen die Wilscherin Ingrid Pahlmann von der CDU antreten, die bereits ebenfalls von der Peiner CDU als Kandidatin benannt wurde – die Mitgliedervollversammlung für den Wahlkreis Gifhorn-Peine ist für den 30. November geplant. Bei einem Wahlsieg wäre es für die Wilscherin dann bereits die dritte Legislaturperiode im Bundestag.

