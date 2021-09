Gifhorn/Peine

Eine Pflegeversicherung im Solidarprinzip sowie ein Verbot von Schottergärten und Umweltschutz als Schulfach: Das sind einige der Schlagwörter, die Marika Orend (Tierschutzpartei) mit nach Berlin nehmen will, wenn sie im Rahmen der Bundestagswahl am 26. September ein Mandat erhält. In der AZ stellt sie sich kurz vor und gibt Antworten auf vier Fragen, die auch den Wahlkreis Gifhorn/Peine bewegen.

In einem kurzen Steckbrief stellt sich die Kandidatin vor

Wann und wo sind Sie geboren?

Geboren bin ich am 29. Juli 1965 in Peine.

Wie ist Ihr Familienstand?

Ich bin glücklich verheiratet und habe zwei tolle erwachsene Töchter.

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Ich bin seit meiner Studienzeit, also 1985, politisch aktiv.

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Ich sage mir, nicht kritisieren, sondern sich selbst engagieren und die Dinge anders machen.

Welche Hobbys haben Sie?

Meine Hobbys sind Lesen, der Garten, Kochen und Handarbeiten. Und mich natürlich mit unserem Hund beschäftigen.

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

Da ich sehr viel lese, findet man immer mindestens ein Buch auf meinem Nachttisch. Derzeit ist es „Das Flüstern der Bäume“ von Michael Christie.

Worüber können Sie lachen?

Ich mag den scharfen und augenzwinkernden Blick für die Feinheiten des Zwischenmenschlichen, wie es beispielsweise Loriot verkörpert hat. Und ich lache auch immer mal gern über mich selbst.

Was macht Sie traurig?

Traurig machen mich die vielen überfahrenen Tiere, der Müll in der Landschaft und momentan vor allem auch die Vernichtung der Bäume durch die Brände sowie die Katastrophe im Ahrtal.

Zum Thema Mobilität

Mobilität spielt im Wahlkreis eine große Rolle. Ob es die A2, die A 39 oder die B4 ist – beinahe schon seit Jahrzehnten gibt es Pläne, um die Bürger zu entlasten, aber es passiert nichts. Wie wollen Sie das ändern?

Ich finde es zunächst absolut notwendig, den Straßenverkehr zu entlasten, bevor Straßen aus- und umgebaut werden. Der Schwerlastverkehr muss, wann immer es möglich ist, auf die Schienen verlagert werden. Um den Individualverkehr zu minimieren ist die Erweiterung des ÖPNV auf seine räumliche Abdeckung sowie seine Taktung immens wichtig. In dieser Hinsicht muss auch der finanzielle Anreiz zur Nutzung des ÖPNV im Vergleich zum Auto deutlich erhöht werden.

Zum Thema Klimawandel

Welche Ansätze haben Sie, im Wahlkreis ganz konkret gegen den Klimawandel anzugehen?

Jeder Einzelne kann handeln. Der Einkauf sollte regional, saisonal und nachhaltig gestaltet, Hofläden, Foodsharing, To good to go und Repair Cafés unterstützt, das Containern erlaubt werden. Schottergärten müssen verboten bzw. rückgebaut werden, dafür das Urban Gardening, den Ausbau von Parks, Blühstreifen, den Bewuchs an Häusern oder Dachbegrünung fördern. Die Massentierhaltung als einen der größten Klimakiller beenden. Umweltschutz sollte als neues Schulfach eingeführt werden.

Marika Orend privat: Die Kandidatin der Tierschutzpartei liest in ihrer Freizeit gerne und beschäftigt sich mit ihrem Garten und ihrem Hund. Quelle: Privat

Zum Thema Digitalisierung

Wie wichtig Digitalisierung ist, hat Corona verdeutlicht. In welchem Lebensbereich – und warum gerade darin und wie – wollen Sie Digitalisierung voranbringen?

Für die digitale Zukunft bedarf es eines starken Internets in der Stadt und auf dem Land und somit eines flächendeckenden Breitbandausbaus moderner Netze. Es soll zum einen für die Bürger einfacher werden, mit öffentlichen Verwaltungen in Kontakt zu treten und Behördengänge schneller online zu erledigen. An allen Schulen muss verstärkt digital gearbeitet werden können, Bildung ist wichtig! Um diese Herausforderungen zu koordinieren, ist die Schaffung eines Digitalministeriums sinnvoll.

Zum Thema alternde Gesellschaft und Pflege

Die Gesellschaft altert. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass auch in den ländlich strukturierten Ecken des Wahlkreises möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben möglich ist? Und was ist zu tun, um Pflege bezahlbar zu machen?

Wegen des Aussterbens der Großfamilie fordern wir alternative Wohnformen wie das Generationenhaus, WGs älterer Menschen sowie die Generationenhilfe. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müssen sich eine gute Pflege, also ohne Zeitdruck, leisten können. Dafür sollten Pflegebeiträge gedeckelt und die aktuelle Pflegeversicherung im Solidarprinzip umstrukturiert werden. Müssen Senioren ihre gewohnte Umgebung verlassen, ist ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Haustiere mitzunehmen.

