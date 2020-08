Gifhorn

Bundes-Besuch beim Bäcker am II. Koppelweg in Gifhorn: Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) machte sich in der Leifert-Filiale im Gifhorner Osten ein Bild von der Ausbildungssituation im Bäcker-Handwerk.

Tamara Hahn und Elena Gieseke lassen sich die Nervosität nicht anmerken. Seit knapp zwei Wochen sind sie Leifert-Auszubildende, Hahn in Eicklingen, Gieseke in der Gifhorner Innenstadt. Heute haben sie in der Filiale im Netto-Discounter am II. Koppelweg einen kleinen Stand aufgebaut und drücken Kunden eine Gratis-Tüte mit Kostproben in die Hand. Draußen zieht sich Heil gerade das Jackett und die Mund-Nasen-Maske über. Seine beiden Begleiter aus dem Landtag in Hannover, Philipp Raulfs und Tobias Heilmann, bleiben sommerlich hemdsärmelig, aber ebenfalls nicht „oben ohne“.

„Kurzarbeit: Hat das geklappt bei Ihnen?“, erkundigt sich Heil bei Nils Leifert im lockeren Gespräch, während nebenan am Tresen Filialleiterin Samira Tesch und Verkäuferin Ramona Thörmann weiter Kunden bedienen. Dass da ein Bundesminister steht, scheint niemandem aufzufallen. Der Chef indessen bestätigt, dass trotz einer „Fülle von Anträgen“ alles funktioniert habe. Heil ist beruhigt. „Das ist mir schon ganz wichtig.“

Auszubildende sollen in der Filiale eigene Projekte entwickeln

Es hat seinen Grund, warum Heil gerade diese von den 55 Leifert-Filialen besucht. Seit dem Ende Mai abgeschlossenen Umbau gilt sie als Ausbildungsfiliale. Normalerweise habe eine Filiale eine Verkäuferin, am morgen zwei, sagt Leifert. Am II. Koppelweg werde das Team zu dritt sein, nämlich mit mindestens einer Auszubildenden. Außerdem stellt sich Leifert dort Projektarbeiten mit Auszubildenden auch aus anderen Filialen vor. Sie sollen sich dort austoben und eigene Ideen umsetzen.

„Gute Zahl“ an neuen Lehrlingen

28 Auszubildende in Bäckerei und Verkauf hat Leifert insgesamt. Anfang August seien 15 im ersten Lehrjahr eingestiegen. „Eine ganz gute Zahl für unsere Unternehmensgröße“, sagt Nils Leifert. „Es gibt noch Nachzügler. Gestern habe ich zwei Bewerbungen bekommen.“ Heil seinerseits, der sich auch nach den Corona-Folgen erkundigt, weist auf die Ausbildungs- und Übernahmeprämien hin, die der Bund seit August an Betriebe auszahle, die ihren Lehrlings-Bestand halten oder Auszubildende aus insolventen Firmen übernehmen.

Wegzehrung für den Minister

Der Minister und Bundestagsabgeordnete der Region plaudert noch mit den Auszubildenden am Kostproben-Stand, dann muss er weiter. Berlin, Hankensbüttel, Schwülper und Gifhorn sind die illustren Stationen dieses Tages, am nächsten stehen Bukarest und Warnemünde im Terminkalender. Heil nimmt gern eine der Tüten an – etwas Wegzehrung kann nicht schaden.

Von Dirk Reitmeister