Sinkende Mitgliederzahl beim BSK: Jugendleiter schlägt Alarm

Bei der Generalversammlung des Bürgerschützenkorps zog der Vize-Vorsitzende Thomas Reuter wieder Bilanz für ein ereignisreiches Jahr. Höhepunkt war zweifelsohne wieder das Schützenfest: 190 Schützen zur Eröffnung und mehr als 400 beim großen Umzug am Sonntag.

Wie in den Vorjahren konnten auch diesmal die Gäste des Heimatkreises Flatow begrüßt werden. Erwähnenswert waren auch der gut besuchte 38. Frühlingsball am 16. März, der auch in diesem Jahr am 21. März im BSK Saal stattfindet. Schießoffizier Heinz-Otto Düfer ehrte in seinem Schießbericht alle Vereinsmeister der verschiedensten Schießdisziplinen. Der Jugendleiter Jan Kopatzki wies zudem auf die stetig sinkende Mitgliederzahl im Jugendbereich hin. Dennoch konnte die Jugendabteilung mit seinen 29 Mitgliedern im vorigen Jahr eine neue Schützenschwester hinzugewinnen.

Dickes Lob vom Ehrenmajor

Ehrenmajor Karl-Heinz Krüger lobte bei seiner Entlastung des Vorstandes die gute Arbeit hinsichtlich der Korpskasse. In allen Bereichen war ein Überschuss zu erzielen.

Hauptversammlung beim Bürgerschützenkorps: Jan Warnecke wurde zum Leutnant befördert. Quelle: Stephanie Gustmann

Auch Major Carsten Gries betonte die gute Vorstandsarbeit sowie die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Uniformierten Schützenkorps Gifhorn. Karsten Ziebart, Major des USK, appellierte in seinem Grußwort an die 189 Mitglieder auch zukünftig gut zusammen zu arbeiten und ein gemeinsames „Aushängeschild“ für die Schützen in Gifhorn zu sein.

Hauptversammlung beim Bürgerschützenkorps: Ehrenteller gab es für Carsten Gries (li.) und Gerhard Byzio. Quelle: Stephanie Gustmann

Ihr Probejahr als Offiziere beginnen Olaf Klosewic (3. Zug) als Hauswart, Albert Wittneben (3. Zug) als Schießoffizier und Christian Schnur (3. Zug) als Presseoffizier. Ingo Campe beginnt sein Probejahr als Zugführer des 5. Zuges.

Geehrt und befördert Im Rahmen der Generalversammlung gab es auch wieder zahlreiche Ehrungen sowie eine Beförderung. Der Zugführer des 1. Zuges Jan Warnecke wurde nach seinem erfolgreichen Probejahr als Zugführer zum Leutnant befördert. Der 1. Zug, auch Feuerwehrzug genannt, ist der mitgliedsstärkste Zug im BSK und feiert dieses Jahr 70-jähriges Bestehen. Ehrenteller gab es für Gerhard Byzio (6. Zug, 40 Jahre Offizier) und Carsten Gries (3. Zug, 25 Jahre Offizier). Seit 50 Jahren im BSK sind Heinz-Otto Düfer, Ilse Lorenz, Burkhard Nitschke, Vera Scheumann, Jörg Werthmann und Knut Werthmann, seit 40 Jahren Fritz Becker, Sieglinde Elling, Jens Greibke, Elisabeth Krüger, Karin Nalenz, Michael Nalenz, Karsten Rokohl, Thomas Schacht, Jan Schmolke, Christian Single, Lothar Squarr und Jörg Szissnat, seit 25 Jahren Kay-Yvonne Fricke, Birgit Fulge, Franz Hanschke, Dennis Nalenz, Tanja Niebuhr, Klaus Schindler, Sven Schloßmann, Dirk Sperber, Leni Stumpf, Klaus Vatterott und Jürgen Schoger.

Bürgermeister Matthias Nerlich hob in seinen Dankesworten hervor, wie stolz das Bürgerschützenkorps auf sich und seine jahrelange Tradition sein kann. Er wies zusätzlich darauf hin, dass in diesem Jahr die 250. namentlich beurkundete Majestät ausgeschossen wird.

Von Stephanie Gustmann