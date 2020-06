Landkreis Gifhorn

Nach zwei Jahren mit Dürresommern drängt es viele Gartenbesitzer vermehrt zu einem Brunnen. „Wasser gibt es überall“, meint dazu Alex Strube vom BrunnenBohr Team Nord, „man muss im Boden nur die richtige Schicht finden, wo es fließt.“ Wünschelruten kommen dabei nicht zum Einsatz, wohl aber Erfahrung und Bohrkarten, die die Bodengeologie abbilden.

Wie aufwendig es ist, einen Gartenbrunnen anzulegen, hängt vom Standort ab. In Gamsen oder Kästorf beispielsweise sei es viel schwieriger als in Neubokel oder Wilsche, eine wasserführende Schicht zu finden. Deshalb müsse „jedes Grundstück einzeln bewertet“ und die Bodenbeschaffenheit vor dem Bohren beprobt werden, um festzulegen, an welcher Stelle es am besten ist. „Manchmal funktioniert es auch nicht, weil die Bohrtiefe begrenzt ist.“ Eine Bohrung bis 25 Meter sei „in Ordnung, darüber hinaus ist es nicht rentabel“. Die Erfolgsquote liegt laut Strube bei 85 Prozent, der Preis für einen Brunnen – „fix und fertig“ – zwischen 900 und 3500 Euro. Für jeden, der seinen Garten sprengen und dabei „das Wasser ein bisschen länger laufen lassen möchte“, empfehle sich eine solche Investition.

Nachbarn fragen

Wer sich einen Brunnen zulegen möchte, dem rät Strube auch, sich vorher bei Nachbarn über die Gegebenheiten zu erkundigen, die schon einen haben. Außerdem gebe es frei zugängliche Infos zu Boden und Bohrungspunkten. Und es gebe zwei Brunnentypen: Saugbrunnen und Tiefbrunnen. Ersterer eigne sich für Tiefen bis neun Meter. Saugbrunnen seien preislich günstiger, hätten die Förderpumpe oberirdisch, würden gespült und „mit Manneskraft“ – ausschließlich in Sand- oder Kiesböden – angelegt, während bei Tiefbrunnen-Bohrungen elektrische und hydraulische Maschinen zum Einsatz kämen. Tiefbrunnen böten größere Wassermengen. Kies- und Quarzsandschüttungen um die Bohrung herum verhinderten bei beiden Versionen, dass die Filter in der Tiefe verstopften. Gewartet werden müssten die Brunnen nicht: „Die funktionieren, bis unten kein Wasser mehr da ist.“

Das ist grundsätzlich möglich, Wasser sucht sich seinen Weg selbst oder wird durch Entzug dazu gezwungen. Bedeutet: Wenn an einer Stelle viel entnommen wird, können sich, weil die Natur zum Ausgleich strebt, Fließrichtungen und Mengen im Boden ändern. Und dass die Pegelstände des Grundwassers allein in den vergangenen zwei Jahren um „ein bis zwei Meter“ gesunken sind, kann Alex Strube aus der Praxis berichten: „In heißen trockenen Sommern wird nun mal viel Wasser gebraucht – von Privatleuten, Gewerbebetrieben, von Wasserwerken und von der Landwirtschaft.“ Der Experte rät zum Brunnenbau und damit zur Verwendung von „Wasser aus dem Boden, das nicht aufbereitet ist“, weil dadurch „Trinkwasser Trinkwasser“ bleibt.

Und Tipps fürs Wassersparen hat Alex Strube auch: „Bäume im Garten, die spenden Schatten, und Rindenmulch, der schützt vor ebenfalls vor Verdunstung. Und keine Steingärten, die sind tot. Steine entziehen dem Boden Feuchtigkeit, weil sie sich aufheizen.“

