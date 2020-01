Brome: Großbrand vernichtet Dorfgemeinschaftshaus

Brome

Gaststätte, Bowlingbahn, Solaranlage – das komplette Dorfgemeinschaftshaus in Brome ist in der Nacht zu Sonntag ausgebrannt. 150 Feuerwehrleute aus der Samtgemeinde sowie Wittingen waren stundenlang im Einsatz. Zum Glück blieb es beim Sachschaden. Doch der ist nach ersten Schätzungen beträchtlich: Die Polizei spricht aktuell von einem „ Millionenschaden“. Derweil steht der Ort unter Schock. Die Brandursache ist noch unklar.

Zur Galerie 150 Feuerwehrleute taten ihr Bestes, retten konnten sie nichts mehr: Das DGH Brome ist am frühen Sonntagmorgen ausgebrannt.

Die Brandmeldeanlage hatte gegen 2.40 Uhr den Alarm ausgelöst. Nur wenige Stunden zuvor hatte hier noch eine Veranstaltung stattgefunden. Bürgermeister Gerhard Borchert war selbst dabei. Als er wenige Stunden später angerufen wurde, es brenne am DGH – „da habe ich gedacht, das gibt’s doch gar nicht“. Als er vor Ort das Ausmaß des Feuers sah, sei er geschockt gewesen. „Wir können froh sein, dass niemand zu Schaden gekommen ist.“ Den Feuerwehrleuten spricht er großes Lob aus: „Die haben einen top Job geleistet. Ein dickes Dankeschön von mir. Denn sie haben verhindert, dass das Feuer sich weiter ausbreitet.“

Nachalarmierung notwendig

In der Tat haben die Feuerwehrleute einen Knochenjob erledigt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stieg zunächst dichter Qualm aus dem Gebäude. Der war aber bald schon so heftig, dass nur noch von außen gelöscht werden konnte. Schnell war klar, dass Unterstützung her muss. Nach und nach wurden Wehren aus Wittingen nachalarmiert, darunter auch eine Drehleiter.

Schwierige Löschbedingungen

Fatal: Gegen 4 Uhr zündete das Feuer durch. Nach und nach griffen die Flammen auf den Komplex über, der aus Gaststätte, Bowlingbahn und großer Solaranlage besteht. Insgesamt kämpften rund 150 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Die Schnell-Einsatz-Gruppe des DRK versorgte die Retter.Während der Löscharbeiten musste die Hauptstraße voll gesperrt werden. Radiosender verbreiteten diese Nachricht ebenso wie die Warnmeldung an die Bevölkerung, wegen der Rauchgase Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Den Schock muss der Ort nun erst einmal verdauen. Bürgermeister Borchert sieht schon große Probleme kommen: „Das war der letzte Ort, wo man Veranstaltungen machen konnte. Keine Ahnung, wie es nun weitergeht.“

Schon wieder ein Großbrand

Der Großbrand in Brome ist nun in diesem Jahr bereits das dritte große Unglück. Am Neujahrsmorgen war in Müden eine Doppelhaushälfte komplettausgebrannt. Wenige Tage später vernichtete ein Großfeuer in Wittingen ein Einfamilienhaus. Hier hatte ein hupender Autofahrer gerade noch rechtzeitig die schlafenden Bewohner geweckt.

Von Andrea Posselt