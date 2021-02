Britische Corona-Virus-Mutation im Landkreis Gifhorn aufgetaucht

Landkreis Gifhorn

Die britische Mutation des Coronavirus hat den Landkreis Gifhorn erreicht. Derzeit sind fünf Fälle mit der britischen Mutation durch Untersuchungen des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes (NLGA) laborbestätigt nachgewiesen.

Vor einer Woche erreichte das Gifhorner Gesundheitsamt die Meldung über die erste nachgewiesene Corona-Mutation im Kreisgebiet. Dabei handelt es sich um eine Frau, die an der britischen Mutation erkrankt ist. Bereits seit dem 28. Januar besteht für die Frau eine Quarantäne, nachdem ein vom Hausarzt durchgeführter Test positiv ausgefallen war. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes steckte sich die Frau im privaten Umfeld an. Das Landesgesundheitsamt untersucht prophylaktisch fünf Prozent der eingereichten Proben auf Mutationen. Die Probe der Frau aus dem Landkreis Gifhorn wurde dabei zufällig ausgewählt.

Alle K1-Proben der infizierten Personen werden auf eine Mutation untersucht

Außerdem wurde eine weitere Person positiv auf die Mutation getestet, die sich seit Anfang dieser Woche in Quarantäne befindet. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes hinsichtlich der Ansteckung dauern an. In beiden Fällen hat das Gifhorner Gesundheitsamt beim Landesgesundheitsamt die gezielte Untersuchung aller K1-Proben der beiden Personen auf eine Mutation angeordnet. Die Ergebnisse stehen noch aus, die Untersuchungen dauern laut Landesgesundheitsamt derzeit rund vier Tage.

Die britische Corona-Mutante wurde außerdem bei drei weiteren Personen aus dem Landkreis Gifhorn nachgewiesen. Zu Beginn der Infektionskette wurde eine der drei Personen als K1 eines positiven Coronafalls geführt, der außerhalb des Landkreises Gifhorn gemeldet ist. Nachdem für diesen positiven Coronafall die Mutation nachgewiesen wurde, wurden die Proben aller K1-Personen gezielt auf eine Mutation untersucht und lieferten entsprechend positive Befunde. Nach den Ermittlungen des Gifhorner Gesundheitsamtes handelt es sich hierbei um eine Ansteckung am Arbeitsplatz sowie anschließende Weitergabe im privaten Umkreis. Die Personen befinden sich seit dem 11. Februar in Quarantäne.

Der Landkreis überprüft eine Zusammenarbeit mit privaten Laboren zur gezielteren Untersuchung auf die Mutationen

„Die Mutationen des Coronavirus verändern die Dynamik im Infektionsgeschehen“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. Zurzeit prüfe die Kreisverwaltung eine Zusammenarbeit mit verschiedenen privaten Laboren, um auf die Mutationen besser vorbereitet zu sein und bei der Untersuchung von positiven Coronatests auf Mutationen künftig gezielter vorgehen zu können. Ziel ist es dabei, möglichst alle positiven Corona-Befunde zeitgleich auf eine mögliche Mutation hin untersuchen zu können, um mehr Gewissheit über die Verbreitung von Mutationen zu erhalten.

„Neben den Impfungen sind die bestehenden Regeln weiterhin ein wichtiges Mittel zur Eindämmung des Coronavirus“, appelliert Ebel an die Bevölkerung im Landkreis Gifhorn und bittet die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gifhorn weiterhin darum, alle gültigen Kontakt- und Hygieneregeln einzuhalten.

Von der AZ-Redaktion