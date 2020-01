Einbürgerungen wegen Brexit: 54 Briten im Kreis sind jetzt auch Deutsche

Gifhorn

Großbritannien hat die Europäische Union verlassen. Auch die Zahl der britischen Staatsbürger, die im Kreis Gifhorn leben, hat sich seit dem Beginn der Brexit-Diskussionen deutlich verringert. Doch nicht alle wollen weg. Viele haben sich einbürgern lassen – weil ihr Leben sich inzwischen hier abspielt.

Seit 43 Jahren lebt James Morrison Sharpe, in Gifhorn nur als Morris bekannt, in Deutschland. Seit fast einem Jahr ist der Schotte auch Deutscher. Er hat sich im März 2019 einbürgern lassen. Und es nicht bereut. „Das war für mich die richtige Entscheidung.“ 43 Jahre in Deutschland: „Das ist eine lange Zeit.“ Für ihn stand deshalb vor dem Gang zum Landkreis fest: „Mein Leben ist hier.“

54 Briten sind eingebürgert

Morris ist einer von 33 Briten, die sich allein 2019 haben einbürgern lassen. Insgesamt sind es seit 2016, als das Referendum in Großbritannien den Startschuss gab, 54 vollendete Einbürgerungen.

Der Brexit: Jetzt wird es Ernst. Auch für Deutsche mit britischen Wurzeln. Quelle: dpa

Zwei Verfahren seien in diesem Jahr in Bearbeitung, so Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter. „Bisher hat kein britischer Staatsbürger seine britische Staatsangehörigkeit aufgegeben; alle wurden unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit eingebürgert. So auch die beiden Personen, deren Antrag zur Zeit bearbeitet wird.“

„Mir tut es leid für das Volk“

Der 72-jährige Auch-noch-Schotte Sharpe kennt in Gifhorn einige Briten, die es ihm gleich getan hatten. „Ich habe einigen geholfen.“ Vor allem nach dem AZ-Artikel über ihn. Er kann die Entscheidung für den Brexit bis heute nicht verstehen. Morris Sharpe glaubt, dass sich das Königreich damit keinen Gefallen getan hat und durch teurere Waren, mehr Grenzkontrollen und Lieferprobleme wirtschaftlich leiden wird. „Mir tut es leid für das Volk.“ Leider seien viele naiv auf die Versprechungen der Brexit-Befürworter reingefallen. Er bedauert es besonders, dass sich Schottland offenbar nicht von Großbritannien losreißen könne, um in der EU zu bleiben.

So viele Briten leben im Kreis Gifhorn

2016 registrierte der Landkreis Gifhorn 361 britische Staatsbürger. Anfang 2019 lebten 155 Briten hier. Jetzt spricht der Landkreis von 68, die nur einen britischen Pass haben. Wie geht es für sie weiter? „Zu Einbürgerungen nach dem Brexit liegen noch keine Handlungshinweise des Innenministeriums vor“, sagt Walter. Voraussetzungen für eine Einbürgerung allgemein seien unter anderem die nachgewiesene Integration durch Sprache und Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung, persönliche Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit von staatlichen Leistungen.

Wie geht es für Briten in Gifhorn weiter?

Nach Vorlage einer Regelung werde die Ausländerbehörde die Briten über ihren Status informieren, so Walter weiter. Die Freizügigkeit, welche EU-Bürgern zusteht, dürfte passé sein. „Es kann für die bereits hier befindlichen Briten möglich sein, dass der bisherige Status beibehalten wird (mögliche Altfallregelung) oder dass eine Aufenthaltserlaubnis beantragt werden muss.“ Eine Entscheidung des Ministeriums dazu liege aber noch nicht vor.

„Es ist Kleinbritannien, keine Weltmacht“

Morris wird weiter verfolgen, wie sich Großbritannien und die EU weiter entwickeln. „Ich bin gespannt, was wirklich passiert.“ Er befürchtet jedoch, dass das Königreich an Bedeutung verlieren wird. „Es ist Kleinbritannien, es ist nicht mehr die Weltmacht.“

