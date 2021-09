Die Band Brenner ist angesagt – und steht oft auf der Bühne. Wer die vier Jungs sehen und hören will, hat dazu im September unter anderem bei den folgenden Terminen Gelegenheit dazu:

Am Samstag, 4. September, steht Brenner bei Florian Silbereisen vor der Kamera. Die Sendung „Schlagerchallenge.2021 – Der ganz große Traum“ wird ab 20.15 Uhr in der ARD gezeigt.

Weiter geht es mit einem Auftritt gleich am Sonntag, 5. September, mit dem „Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel um 12 Uhr.

Am Stüder Bernsteinsee spielen die Jungs am Samstag, 11. September, ab 19 Uhr. Noch gibt es Tickets – im Bürgerbüro des Rathauses in Westerbeck, im Hotel am Bernsteinsee in Stüde, bei der Sparkasse in Westerbeck sowie in der Konzertkasse der Aller-Zeitung in Gifhorn zum Preis von 25 Euro plus 2,50 Euro Vorverkaufsgebühr. An der Abendkasse kosten die Karten 29 Euro. Online gibt es Tickets auch unter tickets@kulturschmiede-sassenburg.de.

Und auch bei der Verleihung der Goldenen Henne am Freitag, 17. September, ist Brenner dabei – gemeinsam mit Puhdys-Sänger Dieter „Maschine“ Birr und dem Song „Wenn ein Mensch lebt“. Ausgestrahlt wird die Sendung mit Moderator Kai Pflaume beim MDR ab 20.15 Uhr.