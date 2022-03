Homeoffice oder Homeschooling: Ohne schnelles Internet läuft nichts. Darum investiert der Kreis kräftig in den Breitbandausbau – und bekommt dabei finanzielle Hilfe vom Land. Einen Fördermittelbescheid in Millionenhöhe lieferte am Donnerstag Wirtschaftsminister Bernd Althusmann im Gifhorner Schloss ab.