Frist für kostenlosen Glasfaseranschluss endet am 29. Februar

Landkreis Gifhorn

Nachdem in den ersten drei Vermarktungsgebieten der kreiseigene und geförderte Glasfaserausbau bereits sichergestellt ist, zieht nun auch das vierte Vermarktungsgebiet nach. Die Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Isenbüttel, der Stadt Gifhorn sowie der Gemeinde Sassenburg haben mit dem Abschluss ihrer Verträge mit GIFFInet die Mindestanschlussquote von 40 Prozent erreicht. Der Landkreis Gifhorn zeigt sich über das Erreichen des Mindestausbauziels erfreut, weist aber nochmals auf die einmalige Chance dieses Glasfaserausbaus für die übrigen Haushalte in den weißen Flecken hin.

Mindestanschlussquote erreicht

Knapp zwei Wochen vor Ablauf der Vorvermarktungsphase können der Landkreis Gifhorn und die GIFFInet vermelden, dass der Ausbau auch im vierten Vermarktungsgebiet sichergestellt ist. Am Montag wurde die notwendige Mindestanschlussquote von 40 Prozent erreicht.

Landrat Dr. Andreas Ebel zeigt sich über die Nachricht erfreut, gibt aber zu bedenken, dass dies kein Grund zum Ausruhen ist: „Wir haben unser Minimalziel erreicht und den Ausbau im vierten Vermarktungsgebiet sichergestellt. Die Quote zeigt aber, dass der Großteil der betroffenen Bürgerinnen und Bürger noch unentschlossen ist“.

Frist bis 29. Februar

Um diese Unentschlossenheit abzulegen und einen Vertrag bei GIFFInet abzuschließen, bleibt den betroffenen Haushalten noch bis zum 29. Februar Zeit. Dann endet die Vorvermarktungsphase im vierten Vermarktungsgebiet und damit der Anspruch auf einen kostenlosen Glasfaseranschluss. „Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die es in dieser Form nicht mehr geben wird“, ergänzte Landrat Dr. Andreas Ebel.

Für einen vergleichbaren Glasfaseranschluss bis ins Haus können auf dem freien Markt Kosten von mindestens 5 000 Euro anfallen. „Ich bitte alle noch unentschlossenen Bürgerinnen und Bürger sich diese Chance nicht entgehen zu lassen und bis zum 29. Februar einen Auftrag bei GIFFInet einzureichen“, appellierte Landrat Dr. Andreas Ebel.

Noch Luft nach oben

Auch aus Sicht des Netzbetreibers GIFFInet gebe es noch Luft nach oben. „Die Ergebnisse aus den ersten drei Vermarktungsgebieten haben gezeigt, dass wir uns über das Erreichen der Mindestanschlussquote zwar freuen, uns aber noch nicht damit zufriedengeben können“, sagt Inga Lassen, Teamleitung im Endkundenvertrieb/ Marketing bei GIFFInet. Hier liegen die Anschlussquoten bereits bei insgesamt über 60 Prozent. „Es bleibt also weiterhin spannend“, sagt sie weiter.

Lesen Sie auch

Im Gegensatz zum bisherigen Verlauf der Vorvermarktungskampagne ist am 17. Februar parallel bereits die Vermarktung im fünften und letzten Vermarktungsgebiet angelaufen. Bis zum 15. April haben nun die unterversorgten Bürgerinnen und Bürger aus der Samtgemeinde Papenteich die Möglichkeit den Glasfaseranschluss bei GIFFInet zu beantragen um somit zum Erreichen der 40 Prozent beizutragen. „Auch dort hoffen wir wieder auf das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger unser Breitbandprojekt zu unterstützen“, teilte Landrat Dr. Andreas Ebel mit.

Bürger werden informiert

Um über den Breitbandausbau und über die verschiedenen Produkte zu informieren, finden auch im fünften Vermarktungsgebiet wieder mehrere Informationsveranstaltungen statt. Landrat Dr. Andreas Ebel und das Team von GIFFInet werden wieder gemeinsam zum Ausbau referieren. Die Termine für diese Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr und lauten wie folgt: Montag, 24. Februar, in der Okerhalle in Groß Schwülper, Mittwoch, 26. Februar, in der Mehrzweckhalle in Rothemühle, Donnerstag, 27. Februar, in der Gaststätte der Sportgemeinschaft in Lagesbüttel und Mittwoch, 4. März, beim MTV in Walle.

Bürgerinnen und Bürger deren Gebäude in einem weißen Fleck steht, aber noch keinen Auftrag bei GIFFInet eingereicht haben, können sich weiterhin telefonisch unter 0800 55 66 022 oder per E-Mail an info@giffinet.de wenden.

Von unserer Redaktion