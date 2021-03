Breitbandausbau: Landkreis Gifhorn plant Anschluss aller Schulen ans schnelle Internet

Gifhorn

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine gute Internetversorgung in Zeiten von Homeschooling und Home-Office für viele Bürger ist. Im Landkreis Gifhorn gibt es allerdings noch so einige weiße Flecken, der Glasfaserausbau läuft aber an vielen Stellen auf Hochtouren. Damit gerade auch die Schulen bei dieser Entwicklung nicht abgehängt werden, will der Landkreis kräftig investieren.

Die Rede ist von 18 Millionen Euro. Auf Basis eines Markterkundungsverfahren – es wurde bereits im März 2020 angeschoben – wurde für einen geförderten Anschluss der Schul- und Krankenhausstandorte an das Glasfasernetz ein Kostenrahmen in dieser Höhe für 2021 veranschlagt. Dem geförderten Ausbau geht eine Netzplanung, eine europaweite Ausschreibung des Netzbetriebes sowie eine europaweite Ausschreibung der Baumaßnahmen voraus, was zu einem mehrjährigen Projektzeitraum führt. Der Kreistag hat die Mittel bereits im Haushalt bereit gestellt.

Weit über 30 Schulen noch ohne Glasfaseranschluss

Die Summe klingt enorm hoch, um laut Erstem Kreisrat Dr. Thomas Walter „weit über 30 Schulen im Landkreis, die ohne Glasfaseranschluss sind“, anzuschließen. Zumal der Landkreis bereits mehr als 60 Millionen Euro investiert, um die weißen Flecken über eine Ringleitung, die anschließend für 25 Jahre vom Telekommunikationsunternehmen Net Services aus Flensburg über ihre Marke Giffinet als Netzbetreiber gepachtet wird, anzuschließen. Von der Ringleitung ausgehend werden über Zuleitungen die bislang unversorgten Gebiete versorgt. Spatenstich für die Tiefbauarbeiten dafür war im Dezember 2019 in Behren.

Die Ringleitung ist der erste Schritt, um die Gebäude in den Gebieten anzuschließen, die Giffinet erschließt. Zehn solche so genannten Cluster gibt es. Und genau das ist der Punkt, warum der Anschluss der Schulen noch einmal richtig Geld kosten wird. Denn nicht alle Schulen liegen in einem solchen Cluster. „Wenn wir einen Ort nicht erschließen, weil dort ein anderes Telekommunikationsunternehmen tätig ist, dann müssen wir eine extra Leitung von der Ringleitung zur Schule legen“, so Dr. Walter. Das sei teuer – und vorerst vor allem theoretischer Natur.

Zwei Schulen werden schon von anderen Unternehmen angeschlossen

Denn: Die Kreisverwaltung verzeichnet aufgrund des eigenen Glasfaserausbaus nun ein höheres Interesse der Unternehmen am Anschluss von Schulen und Krankenhäusern. Aus diesem Grund hat die Kreisverwaltung mit dem Markterkundungsverfahren die Rahmenbedingungen geschaffen, um einen Vergleich aufstellen zu können, ob ein geförderter Ausbau oder ein Ausbau durch die Telekommunikationsunternehmen effizienter ist. Soll heißen: Ein Anschluss der Schulen durch den Landkreis ist zwar kostenmäßig berechnet, muss aber nicht zwingend erfolgen. So werden beispielsweise die IGS Sassenburg und das Sybilla-Merian-Gymnasium jetzt von anderen Telekommunikationsunternehmen für den Glasfaserausbau erschlossen. Einige Schul- und Krankenhausstandorte im Landkreis Gifhorn können dagegen auch durch den kreiseigenen Glasfaserausbau erschlossen werden. Für die übrigen Schulstandorte werden derzeit schnelle Anschlussmöglichkeiten geprüft, heißt es von der Verwaltung, die bis zum April alle Maßnahmen und Vorbereitungen für den künftigen Fahrplan treffen will, um den politischen Gremien einen Entscheidungsvorschlag zur weiteren Vorgehensweise vorzulegen.

Von Thorsten Behrens