Gifhorn

Wieder mal Probleme am Bahnübergang Braunschweiger Straße in Gifhorn: Eine Schranke streikte und blockierte zeitweise die Fahrbahn Richtung Innenstadt. Zwischenzeitlich musste auch die Polizei einschreiten.

Die ersten Anrufe erreichten die Wache in der Hindenburgstraße am Dienstag gegen 19 Uhr, so Polizeisprecher Christoph Nowak. Mehrere Autofahrer berichteten ihm zufolge von einer roten Ampel und nur teilweise geschlossenen Schranken. „Wir haben der Deutschen Bahn Kenntnis davon gegeben.“ Das Spiel wiederholte sich danach noch: Gegen 22 Uhr seien die nächsten Meldungen eingetrudelt, ebenso gegen Mitternacht.

Anzeige

Bahn: Störung ist behoben

Am Mittwochvormittag berichteten Autofahrer der AZ von einer Schranke, die auf „halb Acht“ stehe. Am Vormittag waren erneut Techniker vor Ort. Nach der Zugdurchfahrt um 11.40 Uhr des Erixx in Richtung Uelzen ging die betroffene Schranke erst einige Sekunden nach den anderen wieder hoch. Am Nachmittag berichtete eine DB-Sprecherin auf AZ-Nachfrage, dass der Defekt – eine Störung im Antrieb der Schranke – behoben sei.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Polizei greift ein

Am Dienstagabend regelte die Polizei zeitweise den Verkehr am Bahnübergang, so Nowak. Üblicherweise halten die Züge bei einer Störung vor dem Bahnübergang, hupen und fahren dann im Schritttempo drüber. Das Andreaskreuz regelt die Vorfahrt für Schienenfahrzeuge ganz klar. Der Bahnübergang hat in der Vergangenheit häufiger Scherereien verursacht.

Von Dirk Reitmeister