Frau kommt mit Polo von der Straße ab

Gifhorn

Gesundheitlich bedingt, so die Polizeibeamten vor Ort, ist am Mittwoch gegen 11.50 Uhr eine Frau mit ihrem silbernen VW Polo auf der Braunschweiger Straße von der Straße abgekommen. Kurz vor dem Kreisel in der Nähe des Bahnhofs passierte der Unfall. Der Wagen rollte die dortige Böschung hinunter und beschädigte den Zaun eines Fahrradhändlers. Am Polo entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Frau, deren Daten die Polizei an der Unfallstelle noch nicht aufnehmen konnte, wurde ins Gifhorner Klinikum gebracht. Die Feuerwehr war nicht im Einsatz, die Polizei leitetet den Verkehr abwechselnd auf beiden Fahrspuren an der Unfallstelle vorbei.

Von Thorsten Behrens