Brandstiftung am Lehmweg: Unbekannte stecken Papierstapel am Lehmweg an

Gifhorn

Weil Einsatzkräfte zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, hielt sich der Schaden nach einer Brandstiftung in Gifhorn in Grenzen: Auf einer Streifenfahrt wurden in der Nacht zum Mittwoch zwei Beamte der Polizei Gifhorn auf ein Feuer an der Ecke Lehmweg/Blumenstraße aufmerksam. Laut Polizeisprecher Christoph Nowak hatte da jemand nachgeholfen.

Unbekannte hatten einen Papierstapel, der neben einer blauen Tonne auf dem Boden lag, entzündet, so die Erkenntnisse der Ermittler. „Das Feuer breitete sich schnell auf die Mülltonne und auf zwei angrenzende Stromkästen aus, auch ein naher Baum und ein hölzerner Grundstückszaun wurden durch die Flammen leicht beschädigt“, berichtet Nowak.

Polizei schätzt den Schaden auf 10 000 Euro

„Die Freiwillige Feuerwehr Gifhorn konnte jedoch ein vollständiges Übergreifen verhindern und den Brand löschen.“ Die erste Schätzung des Schadens beläuft sich auf über 10 000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. (0 53 71) 98 00.

Von Dirk Reitmeister