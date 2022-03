Gifhorn

Das Team der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) sorgt dafür, dass es an Einsatzorten mit Ausrüstungsgegenständen und Geräten keine Probleme gibt. Welche Arbeit im Heidland von den Expertinnen und Experten für die mehr als 100 Ortswehren im Kreis Gifhorn geleistet wird, berichtet Kreis-Schirrmeister Andreas Schüller im gerade erschienenen Feuerwehr-Jahrbuch.

Ohne Schläuche klappt es beim Löschen von Bränden nicht: ln der Schlauchpflege wurden in den vergangenen zwei Jahren darum insgesamt 12791 A‐, B‐ und C‐Feuerwehrschläuche gereinigt und geprüft. Nicht alle Schläuche kamen dabei durch den „FTZ-Tüv“: 566 Druckschläuche mussten aufgrund von Alter oder Beschädigungen ausgesondert werden. Mit 203 Einbindungen – den Feuerwehrschlauch einbinden nennt man das Anbringen der entsprechenden Kupplungen an beiden Enden des Schlauches – wurden in Gifhorns FTZ zudem diverse Sonderschläuche angefertigt und auch Nutzungsmöglichkeiten von defekten Schläuchen geschaffen.

Pumpen auf dem Prüfstand

In der KFZ‐ und Pumpenwerkstatt im Heidland gab’s im Berichtszeitraum ebenfalls viel zu tun: An 177 Fahrzeugen wurden entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift Prüfungen der „feuerwehrtechnischen Beladung“ erledigt. Dazu gehörten unter anderem die Kontrollen von Armaturen – beispielsweise Strahlrohre, Verteiler und auch Sammelstücke. Im Rahmen dieser Prüfungen und auch nach Instandsetzungen wurden zudem 266 Pumpen-Prüfungen in Angriff genommen und erledigt – an Tragkraftspritzen sowie fest installierten Feuerwehr-Kreiselpumpen.

Chemieanzüge und Atemschutz

Das FTZ-Team kümmerte sich zudem – wie auch schon in den Vorjahren – um diverse Instandsetzungen, Um‐ oder Einbauten an Tauchpumpen, Rettungsgeräten und Fahrzeugen. In der Atemschutzwerkstatt wurden ferner genau 6431 Atemschutzmasken und 5213 Lungenautomaten sowie 2050 Pressluftatmer geprüft, gewartet, instandgesetzt und desinfiziert. 5078 Atemluftflaschen wurden nach Einsätzen und Durchlaufen der Atemschutzübungsstrecke neu mit Atemluft befüllt sowie 74 Chemikalienschutzanzuge (CSA) gereinigt und geprüft.

„Der Bereitschaftsdienst der FTZ wurde 71 Mal alarmiert und unterstützte die Feuerwehren 24 Mal mit Materialnachschub direkt an den Einsatzstellen im Kreisgebiet“, führt Schüller in seinem Rückblick aus.

Geld für Modernisierung

Der Kreis-Schirrmeister erinnert aber auch daran, dass es in den vergangenen zwei Jahren erhebliche Investitionen gegeben habe, um die FTZ im Gifhorner Heidland zu modernisieren und fit für die Zukunft zu machen – unter anderem in der Pumpenwerkstatt, der Atemschutzwerkstatt und der Atemschutz-Übungsanlage.