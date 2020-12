Brandgeruch im Alten Postweg in Gifhorn: Einsatzkräfte öffnen Wohnungstür

Gifhorn

Feuerwehreinsatz am Alten Postweg in Gifhorn: Um 8.54 Uhr wurden am Dienstag die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Heimrauchmelder hatte angeschlagen, gemeldet wurde aus einer Wohnung Rauchgeruch, eine Person sollte sich in den Räumen aufhalten.

Bei dieser Person handelte es sich laut Thomas Reuter, Pressesprecher der Gifhorner Polizei, um einen betrunkenen Mann. Um ihn zu retten, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür. Der Mann wurde dem Rettungsdienst übergeben. Auf dem heißen Herd gab es einen Schwelbrand, laut Reuter durch einen dort abgestellten Wasserkocher, durch den Wasserdampf war der Rauchmelder aktiviert worden. Die Wohnung wurde von den Einsatzkräften gelüftet.

