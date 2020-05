Gifhorner Polizei sucht noch Hinweise auf Ursache

Gifhorn

Nach dem Brand bei Gmyrek in Gifhorn mit rund 250 000 Euro Sachschaden laufen die Ermittlungen der Polizei weiter auf Hochtouren. Die Spezialisten der Kripo waren inzwischen vor Ort, nach ersten Angaben doch schon am Freitag. Zu Einschätzungen zur Brandursache – technischer Defekt, versehentliche oder absichtliche Brandstiftung? – teilte die Polizei am Mittwoch auf AZ-Nachfrage noch nichts mit. Sie bittet aber weiterhin Zeugen um Hinweise unter Tel. (0 53 71) 98 00.

Am Abend des Mittwochs, 20. Mai, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache Plastikpaletten an einer Halle des Fleischwarenwerks in Brand, es drohte ein benachbarter Gastank zu explodieren, und eine dicke Rauchwolke stand über der Stadt. Die Gifhorner Feuerwehr konnte die brenzlige Situation schnell entschärfen und das Feuer dank eines Großeinsatzes relativ zügig löschen.

Brand bei Gmyrek: Auch eine Woche danach laufen die Ermittlungen zur Brandursache noch auf Hochtouren. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

