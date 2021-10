Bombendrohung am Gifhorner Amtsgericht: Gebäude evakuiert und durchsucht

Gifhorn

Das Gifhorner Amtsgericht ist am Dienstagmorgen geräumt worden. Hintergrund war ein anonymes Drohschreiben. Demnach sollte sich ein Paket mit explosivem Inhalt im Gebäude befinden. Um 10.45 Uhr gab die Polizei Entwarnung.

Um 9 Uhr hatte Angelika Braut, die Direktorin des Amtsgerichts, die Polizei über den Erhalt eines anonymen Drohbriefes informiert. Vorsorglich hatte da schon die Evakuierung des Gebäudes begonnen. Der Verhandlungstag wurde unterbrochen, alle Mitarbeiter und Besucher mussten das Gericht verlassen. Die Evakuierung lief ruhig ab, es gab keine Verletzten.

Die Polizei durchsucht das Gebäude

Mehrere Streifenwagen waren vor Ort. Die Polizei wollte sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu den Gründen des Einsatzes äußern. Polizeisprecher Christoph Nowak bestätigte jedoch auf AZ-Nachfrage, dass das Gebäude geräumt wurde. Um 9.50 Uhr trafen zwei Zivilfahrzeuge der Polizei mit Polizeihunden an Bord ein. Die Polizei durchsuchte das gesamte Gebäude.

Bildergalerie vom Polizeieinsatz:

Darin sollte sich laut Drohbrief, der in der Poststelle des Amtsgerichts geöffnet worden war, ein Paket mit explosivem Inhalt befinden. Die Polizei sicherte das Schreiben und untersuchte den Brief. Nach der Durchsuchung des Gebäudes konnte Entwarnung gegeben werden. „Es befand sich kein gefährliches Paket im oder am Gebäude“, berichtet Polizeisprecher Christoph Nowak.

Der Betrieb im Gericht wurde gegen 10.45 Uhr wieder aufgenommen. Auch die für Dienstag angesetzten Verhandlungen wurden fortgesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Direktorin lobt Mitarbeiter und Polizei

„Sehr ärgerlich, der Schrecken war groß“, sagt Direktorin Angelika Braut. Im Nachhinein ordnet sie die Evakuierung als erfolgreiche Übung ein. Die Abläufe im Gericht hätten funktioniert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Besucher seien innerhalb weniger Minuten aus dem Gebäude heraus gewesen. Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei habe „außerordentlich gut“ funktioniert. „Wir haben so eine Lage im Griff“, sagt Braut.

Sie hofft, dass die Bombendrohung den Blick der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch einmal schärft. Es sei schon jetzt außerordentlich schwierig, ein solches Paket unbemerkt in das Gericht zu bringen. „Aber jetzt achten wir noch mehr auf Sicherheit“, sagt die Direktorin.

Direktorin Braut: „Ich bin richtig sauer auf so jemanden“

Der Drohbrief sei morgens in der Post gewesen. Außer der Bombendrohung sei darin auch von einem „entführten Kind“ die Rede davon gewesen und dass „der Brief vergiftet sei und alle einen qualvollen Tod sterben werden“. An den Formulierungen habe man schon gemerkt, „dass es eigentlich nicht sein konnte. Aber Ernst nehmen muss man es ja trotzdem“, berichtet Braut. Deshalb war sie auch froh, dass die Polizei innerhalb weniger Minuten vor Ort war und das Gerichtsgebäude so schnell geräumt werden konnte.

„Ich bin richtig sauer auf so jemanden. Hoffentlich findet die Polizei ihn“, sagt die Direktorin des Gifhorner Amtsgerichts. Ob die Drohung ein schlechter Scherz war, die Tat eines psychisch Kranken, „ein Jahrestag“ dahinter stecke oder in Zusammenhang stehe mit einem anhängigen Gerichtsverfahren, werde nun anhand des Briefes, der nicht handschriftlich verfasst wurde, untersucht. Sollte letzteres der Fall sein, „stehen die Chancen gut, dass man ihn drankriegt.“

Der Artikel wurde mehrfach aktualisiert

Von Jörg Rohlfs und Christian Albroscheit