Die anonyme Bombendrohung gegen das Amtsgericht brachte Gifhorn am Dienstag auch überregional in die Schlagzeilen. Inzwischen laufen die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. Unterstützung für die Polizei gibt es dabei von Expertinnen und Experten des Landeskriminalamtes (LKA).

Am Dienstagvormittag war der Drohbrief in der Poststelle des Gifhorner Amtsgerichts aufgetaucht und geöffnet worden. Außer der Bombendrohung sei in dem anonymen Schreiben laut Amtsgerichts-Chefin Angelika Braut auch von einem „entführten Kind“ die Rede gewesen – und dass „der Brief vergiftet sei und alle einen qualvollen Tod sterben werden“.

Brief steht im Mittelpunkt der Ermittlungen

Dieser Brief steht nun im Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungsarbeit. „Das zuständige Fachkommissariat 1 der Kripo ist mit dem Fall befasst“, sagt Gifhorns Polizeisprecher Christoph Nowak. „Das Briefpapier und auch der Umschlag werden in der Kriminaltechnik untersucht – eingebunden ist in den Fall das niedersächsische Landeskriminalamt Hannover““, so der Polizeisprecher. Die Expertinnen und Experten des LKA seien insbesondere für die „inhaltliche Bewertung“ des Drohschreibens zuständig.

Eine heiße Spur haben die Beamtinnen und Beamten allerdings noch nicht. „Der Fall wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, denn wir stehen erst ganz am Anfang unserer Ermittlungen“, so Nowak. Die Frage nach möglichen Zeuginnen und Zeugen und damit verbundenen Vernehmungen ließ Nowak am Mittwoch offen.

Bildergalerie vom Polizeieinsatz:

Zur Galerie Polizeieinsatz: Das Gifhorner Amtsgericht wurde am Dienstagmorgen geräumt. Es gab eine Bombendrohung.

Die Bombendrohung gegen Gifhorns Gericht sorgte am Dienstag in der ganzen Stadt für Unruhe und Gesprächsstoff. Um 9 Uhr hatte Angelika Braut, Direktorin des Amtsgerichts, die Polizei über den Erhalt des anonymen Drohbriefes informiert. Vorsorglich hatte zu diesem Zeitpunkt schon die Evakuierung des Gebäudes begonnen. Verhandlungen wurden umgehend unterbrochen.

Polizeihunde suchen nach Sprengstoff

Nur Minuten später waren Einsatzfahrzeuge der Polizei vor Ort. Auch Hundeführer mit ihren Polizeihunden, die zur Suche von Sprengmaterial ausgebildet sind, halfen bei der Durchsuchung des Gerichtsgebäudes am Schlossgarten. Ein Paket mit explosivem Inhalt – es sollte sich laut Drohbrief im Haus befinden – wurde nicht entdeckt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gerichts beobachteten den Polizei-Großeinsatz vom Parkplatz des Bio-Supermarktes auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Bombendrohung gegen das Gifhorner Amtsgericht: Nach der Evakuierung beobachteten Beschäftigte den Großeinsatz der Polizei von der gegenüberliegenden Straßenseite aus. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Entwarnung gab es dann nach fast zwei Stunden. Die Polizei gab das Gebäude wieder frei. Der Geschäftsbetrieb im Gericht wurde gegen 10.45 Uhr wieder aufgenommen. Terminierte Verhandlungen wurden fortgesetzt.

Ob die anonyme Bombendrohung im Zusammenhang mit Prozessen steht, die am Dienstag unter anderem den Strafrichter beschäftigten, ist noch völlig unklar.

Von Uwe Stadtlich