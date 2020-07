Gifhorn

Der Startschuss fiel im Februar. Seitdem heißt es bei vielen Einsätzen der Gifhorner Polizei: „ Kamera läuft“. Die Erfahrungen mit den sogenannten Bodycams sind bisher positiv. Einige gedrehte Videos dienen demnächst in Gerichtsverfahren als Beweismittel.

Nur knapp 100 Gramm schwer und kaum größer als eine Zigarettenschachtel: Verschiedene und austauschbare Clips ermöglichen in Windeseile die Anbringung einer Bodycam an der Dienstkleidung einer Beamtin oder eines Beamten. „Am Standort Gifhorn sind zwei dieser Kameras für Einsatz- und Verfügungseinheit sowie für den Streifendienst angeschafft worden“, sagt Christian Engel, Leiter Einsatz der Gifhorner Polizeiinspektion. Demnächst werde noch eine dritte Bodycam hinzukommen. Über jeweils eine Bodycam verfügten zudem die Kommissariate in Meinersen, Meine und Wittingen. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir demnächst auch unsere Standorte in Brome und Weyhausen mit Kameras ausstatten“, blickt Engel in die Zukunft. 280 Euro koste eine Bodycam.

Rotes Licht als Signal

Den Schriftzug „Video-Aufzeichnung“ befestigen die Beamtinnen und Beamten immer dann per Klettverschluss an ihrer Uniform, um ihrem Gegenüber zu signalisieren, dass das Einsatzgeschehen auf Film festgehalten wird. „Nur ein Knopfdruck reicht, um die kleine Kamera zu aktivieren – dann leuchtet auch ein roter Punkt an der Bodycam“, berichtet Alexander Stoll. Der Polizeikommissar hat die Bodycam seit Februar schon mehrfach bei Einsätzen genutzt. Seine Erfahrungen mit der schwarzen Mini-Kamera – gedreht wird in Brusthöhe und mit Weitwinkel – sind durchweg positiv.

„Die Handhabung ist einfach“, beschreibt Stoll die Arbeit mit dem neuen Gerät. Auf einer Dockingstation werde der Film von der Kamera heruntergeladen, gleichzeitig wird der Akku wieder auf Vordermann gebracht. Die gedrehten Videos würden im Anschluss dem Einsatzbericht hinzugefügt. Sie sollen Staatsanwaltschaft und Gericht die Arbeit erleichtern. „Demnächst gibt es drei Gerichtsverfahren, bei denen Bodycam-Filme als Beweismittel dienen“, weiß Christian Engel.

Eine deeskalierende Wirkung

Engel sieht einen weiteren Vorteil bei der Verwendung dieser neuen Technologie. „Oftmals wird in öffentlichen Netzwerken nur ein Ausschnitt eines Polizeieinsatzes gezeigt – wir können mit dem kompletten Video jedoch belegen, was sich tatsächlich vor Ort abgespielt hat.“ Die Kamera als zusätzlicher Schutz für die Beamtinnen und Beamten: Engel und Stoll berichten davon, dass die laufende Bodycam auch eine deeskalierende Wirkung habe.

„Dieses Einsatzmittel wird auf alle Fälle bleiben“, steht für Christian Engel bereits jetzt fest. Derzeit dauere die Test- und Erprobungsphase der Bodycams bei der Polizeiinspektion in Gifhorn noch an. Ein Jahr setzt der Einsatzleiter der Gifhorner Ordnungshüter für die Evaluation an. Dann würden die von den Beamtinnen und Beamten gemachten Erfahrungen zusammengetragen und ausgewertet. Der Grundtenor sei bisher positiv – obgleich in der ersten Zeit ein Stück weit Überzeugungsarbeit für die Verwendung des neuen Einsatzmittels geleistet werden musste, so Engel.

Von Uwe Stadtlich