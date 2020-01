Bobcats in Gifhorn: So macht Jazz richtig Spaß

Gifhorn

Seit über dreißig Jahren haben sie sich ganz dem Jazz in seinen unterschiedlichen Ausprägungen gewidmet – die Hamburger Jazzband Bobcats. Am Freitagabend waren sie in der Scheune des Hotels Deutsches Haus zu Gast und begeisterten ihr Publikum.

Die neue Zusammensetzung der Band blieb dem vorangegangenen exzellenten Ruf nichts schuldig: Einzig Bandleader Klaus Berger am Piano war geblieben, ihm zur Seite spielten jetzt neu dazugekommen Jürgen Busse am Schlagzeug, Tadeusz Jakubowski am Saxophon und Hendrik Meyer am Bass.

Gute Stimmung

Die Geschichte des Jazz ist vielseitig und die unterschiedlichsten Stile flossen immer wieder in den Jazz hinein, um von ihm zu immer neuen frischen Stücken verschmolzen zu werden. Eine Reise durch 100 Jahre Jazzgeschichte bildete das Programm der Bobcats, deren Repertoire vor allem am Swing orientiert ist und für reichlich gute Stimmung sorgte.

Saxophonist Meyer führte durch den Abend und erläuterte anschaulich die Hintergründe der Musik, ihrer Einflüsse und ihre bekannten Interpreten und Komponisten. Nach dem traditionellen New Orleans Jazz entstand der Swing. Und in den 1940er Jahren wurde vor allem der Be bop populär, der die Improvisationen betonte, was die Musiker eindrucksvoll ihrem jubelnden Publikum in ihrer feurigen und mitreißenden Spielweise bewiesen.

Zum Schluss gibt’s Jubel

Die zunehmenden Einflüsse anderer Musikstile in den 1960er Jahren werden vor allem durch Jazz-Legenden wie Herbie Hancock oder Sonny Rollins in neuen Arrangements oder Kompositionen deutlich. Die Bobcats lieferten eindrucksvolle Interpretationen dieser Stücke, gemeinsam und mit virtuosen Soli, und wurden mit Jubeln, Pfiffen und kräftigem Applaus gefeiert. Ein sehr stimmungsvolles „Over the Rainbow“ beendete einen gelungenen Abend.

Von Stephanie Dorer