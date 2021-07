Kreis Gifhorn

Ausgerechnet die Lockerungen der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie verschärfen altbekannte Probleme. Viele Gifhornerinnen und Gifhorner holen nun nach, auf was sie Monate lang verzichten mussten. Zeit für Blutspenden bleibt dafür nicht. Der DRK-Blutspendedienst in Springe und das Helios-Klinikum in Gifhorn schlagen deshalb Alarm. Die in nahezu jedem Sommer üblichen Engpässe bei den Vorräten hätten sich diesmal noch verschärft.

„Die Menschen nutzen die wiedereröffneten Freizeitangebote. Dabei rutscht der Spendetermin vielerorts in den Hintergrund“, sagt Markus Baulke vom Blutspendedienst in Springe. In Niedersachsen und Bremen fehlten ihm zufolge im Juni 15 Prozent des Spendenaufkommens, um den immer noch erhöhten Bedarf an Blutpräparaten sicherstellen zu können. In Gifhorn sah es etwas besser aus, da lag das Defizit bei zwölf Prozent.

Zwölf Prozent weniger Blutspenden als 2019: Der DRK-Blutspendedienst in Springe sieht die Entwicklung mit Sorge. Quelle: Bernd Wüstneck dpa Archiv

Statt wie nach 2019-er Zahlen geplant 970 Spender kamen im Juni nur 841 zu den Terminen im Landkreis. Pro Spendetermin waren in Gifhorn durchschnittlich 76 Spender dabei, 2019 waren es 88. „An den heißen Tagen hatten wir einen Rückgang von bis zu 25 Prozent“, sagt Baulke zu den landesweiten Zahlen.

„In Niedersachsen und Bremen benötigen wir täglich rund 2 300 Blutspender, um den Blutbedarf decken zu können.“ Im Juni seien allerdings nur durchschnittlich 1 900 am Tag gekommen. „Infolge dessen sind die Lagerbestände deutlich reduziert.“

Versorgungsengpässe bereits vor Pfingsten: Und jetzt kommt auch noch zusätzlicher Blutspende-Bedarf für im vorigen Jahr verschobene und nun nachgeholte Operationen hinzu. Quelle: Friso Gentsch dpa Archiv

Das spürt auch das Team um den Leitenden Laborarzt Dr. Christian F. Wolf vom Helios-Klinikum: „Blutspende-Dienste können aktuell nur eingeschränkt liefern. Daher können seltene Blutgruppen nicht in allen Fällen in den gewünschten Mengen angeschafft werden.“ Nach Feiertagen, insbesondere nach den Pfingsttagen, beobachte Helios bei Blutprodukten jedes Jahr Versorgungseinschränkungen für zwei bis drei Wochen, so Wolf. Doch dieses Jahr ist etwas anders: Diese Versorgungsengpässe hätten bereits vor Pfingsten begonnen. Verschärfend kommt ein Phänomen beim Bedarf nun hinzu: Die im Jahr 2020 wegen Corona gestrichenen, weil aufschiebbaren Operationen holten die Patienten nun nach.

Darum steigt jetzt der Bedarf erst richtig an

„Daher steigt der Bedarf an Blutkonserven wieder an“, sagt Wolf. „Eine Blutkonserve hat ab dem Tag der Spende eine Haltbarkeit von 49 Tagen. Mehr Blutspenden würden die angespannte Versorgungssituation sicherlich beruhigen.“ Wenigstens habe das Helios-Klinikum in Gifhorn seine für jede Blutgruppe definierte Mindestmenge an Blutkonserven bislang nicht unterschreiten müssen. „Außerdem haben wir eine gute Übersicht über die Konservenbestände in den umliegenden Helios Kliniken, auf die im Notfall schnell zugegriffen werden kann.“

Wer kann Blut spenden? „Grundsätzlich darf jeder gesunde Mensch ab einem Alter von 18 Jahren (voll geschäftsfähig) bis zu seinem 69. Geburtstag beim DRK zur Blutspende gehen“, sagt Markus Baulke vom Blutspendedienst in Springe. Erstspender werden bis zu ihrem 61. Geburtstag zugelassen. „Für die Spenderaufnahme benötigen wir einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass).“ Die Zulassung von älteren Spendern oder Erstspendern über 60 Jahren kann nach individueller ärztlicher Entscheidung möglich sein. Wichtig ist die Entscheidung des Arztes vor Ort, der nach Prüfung der Spendertauglichkeit durch Anamnese, körperliche und Laboruntersuchungen festlegt, ob ein Spender zur Blutspende zugelassen wird, vorübergehend zurückgestellt oder sogar dauerhaft ausgeschlossen werden muss. Männer können sechs Mal, Frauen vier Mal in zwölf Monaten spenden, wobei zwischen den Einzelspenden ein Abstand von mindestens acht Wochen eingehalten werden muss. Zum Schutz des Empfängers wie auch zu seinem eigenen Schutz darf man zum Beispiel kein Blut spenden, wenn man dem Risiko für übertragbare Infektionen wie Hepatitis (HBV und HCV) oder HIV ausgesetzt ist oder von ihnen betroffen ist. Das trifft auch für Angehörige zu, die im selben Haushalt leben. Nach größeren Operationen, Tätowierungen, Piercings, Ohrlochstechen etc. ist eine Blutspende nach einem Mindestabstand von vier Monaten wieder möglich. Wenn man Antibiotika genommen hat, kann man vier Wochen nach Absetzen des Wirkstoffes wieder Blut spenden. Weitere Infos auf der Homepage des DRK unter www.blutspende-leben.de/blutspende/tipps-fragen.

Dennoch bleibt die Lage angespannt. „Wir schauen mit Sorge in die kommenden Wochen“, sagt Baulke. „Durch die bevorstehende Urlaubszeit und die angekündigte Reisewelle könnte das Spendenaufkommen weiter zurückgehen.“

DRK gibt bei der Werbung Gas

Klaglos hinnehmen wolle das DRK diese Entwicklung nicht: Die Rotkreuzler machen mehr Werbung. „Wir versenden deutlich mehr Einladungen zu unseren Spendeterminen. Über unseren digitalen Spenderservice und die Social-Media-Kanäle werden zusätzliche Termininformationen verschickt.“ Sonderaktionen wie der Einsatz von Eiswagen sollen zusätzlich Spender locken.

Von Dirk Reitmeister