Blutspenden gehen trotz Corona weiter

Landkreis Gifhorn

Das Deutsche Rote Kreuz ruft trotz Coronavirus-Pandemie im Landkreis Gifhorn zum Blutspenden auf. Es finden daher auch im aktuellen Ausnahmezustand Aktionen statt, bei denen gespendet werden kann.

Die nächsten Termine

Die nächsten Termine sind am Dienstag, 31. März von 16 bis 20 Uhr im Haus der Johannes-Gemeinde, Hahnenhorster Straße 41 in Müden/Aller, am Mittwoch, 1. April von 16.30 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Am Kirchenholz 41 in Grassel und am Donnerstag, 2. April von 15.30 bis 19.30 Uhr im Gemeindehaus, Kirchenweg 2 in Groß Oesingen statt. Abgesagt wurde hingegen die Blutspende am Mittwoch, 8. April, in Westerbeck – dort lassen die Räumlichkeiten den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Meter nicht zu.

Bedarf ist ungebrochen

Die Blutspendedienste des DRK benötigen auch jetzt dringend Blutspenden, um Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten versorgen können. Jeden Tag werden bundesweit 15 000 Liter Blut gebraucht, von denen das DRK durch seine Blutspendeaktionen 75 Prozent abdecken kann. Dazu sucht es nach freiwilligen Spendern, die gemeinnützig und unentgeltlich ihr Blut zur Verfügung stellen. Da auch während der Corona-Krise eine Versorgung in Therapie- und Notfällen gewährleistet sein muss, finden weiterhin Spendenaktionen statt.

Besondere Regeln wegen Corona

Einschränkungen durch das Coronavirus gibt es dennoch. So sind nur diejenigen zum Spenden aufgerufen, die vollkommen fit und gesund sind. Aufsteller vor dem Spendenlokal weisen noch einmal darauf hin, dass jeder andere das Lokal gar nicht erst betreten soll. Am Eingang stehen für die Besucher Desinfektionsstationen zur Verfügung und es wird bei jedem Spender die Temperatur gemessen. Alle Personen, die aktiv an der Blutspende beteiligt sind, tragen Mundschutz und Einmalhandschuhe. Zudem wird auf einen sicheren Abstand zwischen den Spendern geachtet, so stehen auch die Liegen möglichst weit auseinander. Um Warteschlangen zu verhindern, wird zusätzliches Personal eingesetzt, da auch vor dem Lokal der Abstand zwischen den Blutspenderinnen und Blutspendern eingehalten werden soll. Da die Aufenthaltszeit bei der Spende so gering wie möglich halten werden soll, entfällt der übliche Imbiss.

Da es keine Hinweise auf die Übertragung von Covid-19 durch Blut oder Blutprodukte gibt, werden die abgegeben Spenden nicht auf das Virus getestet. Das ist durch die zuständigen Bundesbehörden bislang nicht vorgesehen.

Wer spenden darf

Grundsätzlich kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren Blut spenden. Nach individueller Entscheidung der Ärzte des DRK-Blutspendedienstes können Mehrfachspender bis zu ihrem 73. Geburtstag spenden. Innerhalb eines Jahres besteht die Möglichkeit für Frauen vier Mal und für Männer sechs Mal, ihr Blut zur Verfügung zu stellen. Zwischen zwei Spenden muss jedoch mindestens ein Abstand von acht Wochen liegen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.blutspende-leben.de.

Von der AZ-Redaktion