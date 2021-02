Blutspende im Corona-Modus: 127 Gifhorner sind in der Stadthalle dabei

Gifhorn

Blut wird immer gebraucht – egal, ob es gerade eine Corona-Pandemie gibt oder nicht. Allerdings laufen die Blutspenden derzeit anders ab als sonst. In der Gifhorner Stadthalle hatte das DRK alles vorbereitet, um die aktuell geltenden regeln einhalten zu können. 127 Teilnehmer wurden über den Vormittag gezählt.

Zur Galerie Corona? Blutspenden muss trotzdem sein. Das sagten sich auch 127 Gifhorner, die am Sonntag deswegen in die Stadthalle kamen.

Am Eingang setzte Merle Klingspon, Koordinatorin beim Gifhorner DRK-Ortsverein, bei den Spendern erst einmal das Thermometer an. „Das ist trotz der Kälte sinnvoll, weil bei Fieber die Stirn ja heiß ist“, erklärte sie. Wem beim Warten im Zelt vor der Tür, bis er an der Reihe war, zu kalt geworden war, der konnte nach dem Fiebermessen erst einmal einen Kaffee trinken. Krankenhauspersonal durfte übrigens kein Blut spenden: „Weil es möglicherweise Kontakt zu Corona-Patienten hat“, sagt Klingspon.

„Hier arbeiten alles Profis.“

Und dann ging es per Einbahnstraßenregelung in den Theatersaal. Dort waren auf und hinter der Bühne die Stationen aufgebaut. Betreut wurden die Spender dort vom Blutspendeteam Springe – und Mitgliedern des DRK-Ortsvereins Gifhorn. „Wir sind zu viert vom Ortsverein hier, drei davon sind Ehrenamtliche“, so Klingspon. Mehr Leute wollte der Verein nicht einsetzen – um die Kontaktrate möglichst niedrig zu halten, und weil viele Ehrenamtliche wegen ihres Alters zur Risikogruppe gehören.

Zu den Spendern – 127 kamen insgesamt, darunter 16 Erstspender – waren auch Marion und Dirk Meinicke. Die Mehrfachspender gehen meist gemeinsam zu den Terminen – am Sonntag zu Fuß, um die Aktion mit einem Spaziergang zu verbinden. Blutspenden am Valentinstag? „Wir haben jeden Tag Valentinstag“, verrät Marion Meinicke. Und Sorgen wegen Corona mache sie sich nicht in Verbindung mit ihrer Teilnahme: „Hier arbeiten alles Profis. Da habe ich keine Angst“, lobte sie das DRK.

Kein Imbiss vor Ort, aber Primeln für die Blutspender

Wer fertig war, bekam wegen der Hygieneregeln zwar keinen Imbiss – aber einen Gutschein dafür bei Svens Schützenwiese gleich gegenüber der Stadthalle. Und weil am Sonntag Valentinstag war, hatte sich das DRK noch etwas einfallen lassen – einen Blumengruß für jeden Spender in Form einer Primel.

Von Thorsten Behrens