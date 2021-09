Gifhorn

Man bezeichnet ihn als „Vater der Hamburger Blues-Szene“ und „lebende Legende des Blues“: Abi Wallenstein, seit nunmehr weit über 50 Jahren aus der deutschen Musik-Szene nicht wegzudenken. Er singt den Blues mit unglaublicher Leichtigkeit und guter Laune, und seine Gitarrensoli sind grandios. Der Mundharmonika-Virtuose Steve Baker und der Vollblut-Drummer Martin Rüttger bilden seine Begleitband Blues Culture. Die drei Ausnahmemusiker sind am Donnerstag, 9. September, ab 20 Uhr bereits zum sechsten Mal zu Gast im Kultbahnhof. Wer sie bislang verpasst hat, sollte sich das Konzert auf keinen Fall entgehen lassen – und wer sie schon gesehen hat, kommt sowieso wieder.

AZ-Mitarbeiterin Maren Kiesbye sprach mit Abi Wallenstein und Steve Baker. Ob sie den Kultbahnhof genauso gerne mögen wie der Kultbahnhof sie mag, wie sie es schaffen, bei ihren Konzerten immer so gute Laune zu verbreiten und wie sie die letzten eineinhalb Jahre erlebt haben, das wollte die Aller-Zeitung bei dem Interview herausfinden.

Sie spielen schon zum sechsten Mal im KultBahnhof – gefällt es Ihnen hier?

Wallenstein: Es gefällt uns sehr gut, denn die technischen Voraussetzungen sind besser als in vielen anderen Clubs. Die Räumlichkeiten sind toll, und für mich als Bahnfahrer gibt es nichts Besseres! Ich weiß mittlerweile schon genau, welche Waggons ich nehmen muss, um nicht unnötig viel fußläufig unterwegs zu sein. Ich fahre in Hamburg los nach Hannover und steige dann dort passend so in den Zug nach Gifhorn ein, dass ich direkt vor der Tür des Kultbahnhofs wieder aussteigen kann.

Im Kultbahnhof auch dabei: Steve Baker. Quelle: Maren Kiesbye

Baker: Es macht viel aus, dass Kultbahnhof-Mitinhaber Volker Schlag selber Musiker ist. Er kennt sich mit der ganzen Technik gut aus, und er kann auch musikalisch mitdenken.

Und wie ist das Gifhorner Publikum so?

Wallenstein: Immer super. Steigert sich sogar. Aber wir werden ja auch jedes Mal ein bisschen besser, weil wir üben!

Treten Sie generell gerne auf kleinen Bühnen auf?

Wallenstein: Ja. Die Blues-Musik lebt von dem Wechselspiel mit dem Publikum. Man gibt einen Input und bekommt einen Output, das geht hin und her. Das ist in kleineren Räumen natürlich einfacher als in großen Sälen. Man ist viel unmittelbarer dabei und näher dran.

Abi, Sie haben in diesem Jahr 55. Bühnenjubiläum…

Wallenstein: Ich habe es selber nicht nachgezählt, aber Leute, die gut rechnen können, haben mir das gesagt!

Was gibt es für Highlights in so einer langen Karriere?

Wallenstein: Ehrlich gesagt, jedes neue Konzert ist eine neue Herausforderung. Es gibt unendlich viele Highlights, aber für mich ist immer das nächste Konzert am wichtigsten. Ich schau nicht so sehr nach hinten, sondern eher nach vorne.

Sie touren immer noch sehr viel?

Wallenstein: Ja. Hauptsächlich deutschlandweit, Nord, Süd, Ost, West. Und benachbartes Ausland.

Steve Baker, Sie waren auch mit anderen Bands schon im Kultbahnhof – mit wem?

Baker: Ja, ich war früher Teil der Dave Goodman Band. Und seit 2018 bin ich – hauptsächlich in der Zeit vor Covid 19 – mit meinem ersten Solo-Album „Perfect Getaway“ auf Tour. Es ist komplett anders als alles, was ich bisher gemacht habe, und ganz andere Musiker haben mitgewirkt.

Woher kommen Sie und seit wann leben Sie in Deutschland?

Baker: Ende der 70-er Jahre bin ich mit meiner damaligen Band aus England nach Deutschland gekommen, eigentlich für drei Wochen, aber ich bin dann hier geblieben. Es ist so schön, in Hamburg zu sein, es ist nach wie vor meine liebste deutsche Stadt. Wir sind damals sehr freundlich aufgenommen worden und konnten sehr schnell dort Fuß fassen. Zurück nach London in die Arbeitslosigkeit zu gehen war nie eine Option. In Deutschland zu bleiben war viel spannender.

Abi, Sie sind auch nicht gebürtig aus Deutschland. Wo kommen Sie her?

Wallenstein: Nein, ich bin Israeli aus Jerusalem. Ich bin mit etwa zwölf Jahren mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen und dann immer hier geblieben.

Baker: Abi, konntest du damals eigentlich deutsch sprechen?

Wallenstein: Nein, ich habe es hier gelernt. Ich habe anfangs gesprochen wie ein Ausländer! (beide lachen)

Baker: Ich spreche immer noch wie ein Ausländer!

Thema Corona. Wie haben Sie die letzten eineinhalb Jahre erlebt?

Die Legende des deutschen Blues: Abi Wallenstein erzählt im AZ-Interview, wieso er immer so gute Laune verbreitet. Quelle: Maren Kiesbye

Wallenstein: Der erste Lockdown im März 2020 war ein Schock, erschien wie ein Alptraum. Die Stornierung von Auftritten trifft nicht nur uns freischaffende Musiker. Einige meiner Bekannten wussten teilweise nicht einmal, wie sie die Wohnungsmiete zahlen können. Auch die Locations trifft es natürlich existenziell. Ein weiterer Aspekt: Anfangs hatte ich kurz überlegt, aufgrund der abgesagten Konzerten wieder mit Straßenmusik anzufangen. Allerdings willst du als Straßenmusiker immer eine Crowd bilden, eine Menschenmenge, mit der interagiert werden kann. In der Corona-Krise war und ist ganz im Gegenteil eines der wichtigsten Ziele, dass Menschen Abstand voneinander halten sollen. Irgendwann habe ich dann versucht, das Beste aus der Situation zu machen, habe zum Beispiel Auftritte gehabt, bei denen die Zuschauer per Live-Stream an ihren Computern zugeschaut haben. Aber die Interaktion mit dem Publikum fehlt einfach, Live-Streams sind für uns Musiker nicht mit echten Zuschauern zu vergleichen. Der Applaus und die Interaktion fehlen. Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr für mich – für uns – durch Impfungen und Testungen bislang wieder einige echte Konzerte stattfinden konnten.

Und noch mal zurück zum Thema Blues. Sie sehen beim Musizieren immer so glücklich aus und verbreiten so unglaublich gute Stimmung. Dabei wird dem Blues doch nachgesagt, dass er eine eher melancholische Musikrichtung ist…

Wallenstein: Nein, das ist ein ganz großes Vorurteil! Das liegt daran, dass der Blues im Zentrum die Blue Notes hat. Das sind Noten, die für europäische Ohren den Eindruck einer Moll-Tonleiter erwecken, und Moll-Tonleitern verbindet man meistens mit Traurigkeit. Aber vom Ursprung her ist der Blues eher ekstatische Musik. Wir haben in jahrelanger Arbeit versucht, dieses Vorurteil zu widerlegen, aber so ganz haben wir das wohl noch nicht geschafft!

Sie ziehen ihr Publikum bei Ihren Konzerten so unglaublich mit und vermitteln so viel Fröhlichkeit. Was ist Ihr Geheimnis?

Baker: Ich glaube, es ist Abis Mission, Freude zu verbreiten und in den Herzen der Zuschauer Freude zu erwecken. Wir alle Drei haben den Wunsch, dass sich unsere Zuschauer nach unseren Konzerten ein bisschen glücklicher fühlen sollen. Realistisch gesehen gibt es nicht viel, was man tun kann, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist wohl unser bescheidener Beitrag dazu.

Maren Kiesbye