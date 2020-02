Gregor Hilden und Richie Arndt haben Blues im Blut

Gifhorn

Blues-Fans sollten sich den Freitag, 28. Februar, vormerken. Dann spielen Gregor Hilden und Richie Arndt ab 20 Uhr live im Kultbahnhof Gifhorn.

Eher aus Lust und Laune hatten die beiden Vollblut-Bluesmusiker Gregor Hilden und Richie Arndt im Jahre 2017 beschlossen, ein rein akustisches Album mit Neubearbeitungen von ihren persönlichen Song-Highlights der jüngeren Blues-, Soul- und Rockgeschichte einzuspielen. Die Reaktionen waren enorm, und so liegt es nun auf der Hand, dass eine Fortsetzung mit elektrischen Zutaten und einer kompletten Bandbesetzung folgen soll.

Neues Projekt

Die „ Richie Arndt Band“ (Sascha Oeing, Bass und Peter Weissbarth, Drums) ergänzt auf diesem spannenden neuen Projekt das bewährte Duo Hilden/Arndt, dass bereits seit etlichen Jahren mit verschiedensten Studio- und Live-Projekten (Rorymania, Acoustic Band, „Vineyard Sessions“) erfolgreich tätig ist.

Neu interpretierte Klassiker

Richie Arndt – ausgezeichnet mit dem „Blues In Germany Award 2015“, Best Contemporary Artist, dem German Blues Award 2016 – Bestes Album für „ Mississippi“ und dem German Blues Award (Beste Stimme / männlich“) wird den Gesangspart bei den meisten, dieser neuinterpretierten Rock- und Blues-Klassiker übernehmen. Aber auch Gregor Hilden ist nach seinem Gesangsdebüt im Rahmen seiner letzten Veröffentlichung mitsamt seines erfolgreichen Organ Trios nun auf den Geschmack gekommen – und wird sich seinerseits für die Vocal-Parts einiger Songs verantwortlich zeigen.

Gängige Hits und unbekannte Perlen

Klassiker von Fleetwood Mac, Hermann Brood und den Allman Brothers stehen auf dem Programm. Dabei ist es freilich wichtig zu erwähnen, dass die Titel allesamt auf eigene Art und Weise arrangiert und produziert sind; darüber hinaus finden sich hier, abseits der gängigen Hits, einige eher unbekanntere, aber umso interessantere Perlen wieder.

Karten im Vorverkauf gibt es bei Famila und an der AZ Konzertkasse (plus Gebühren) sowie an der Abendkasse im Kultbahnhof.

