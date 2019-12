Autofahrer werden vorsichtiger: 2019 weniger Blitzer-Fotos im Kreis Gifhorn

Gifhorn

Mehr als 50 000 Fotos, die sie nicht bestellt hatten, haben Autofahrer in diesem Jahr nach Vorbeifahren an einem Blitzkasten von der Verkehrsbehörde des Landkreises zugeschickt bekommen. Das sind weniger Fälle als noch 2018.

Zur Galerie 30 Messstellen hat der Landkreis Gifhorn zur Tempoüberwachung im Einsatz: Die Fallzahlen und die Einnahmen sin dim Vergleich zum vorjahr aber rückläufig. Die Autofahrer passen wohl besser auf.

Bis kurz vor Weihnachten lösten die 30 Starenkästen im Kreis Gifhorn 52 067 Mal aus. Im gesamten Jahr 2018 waren es 58 067 Aufnahmen. In den meisten Fällen blieb es bei Verwarngeld-Beträgen: 37 983 Verwarnungen bis kurz vor Weihnachten 2019, 40 576 in 2018. Es gab 14 084 Bußgeld-Fälle bislang in 2019 und 17 491 in 2018.

Weniger Fahrverbote als noch 2018

Bei den Fahrverboten bleibt der Kreis Gifhorn diesmal wohl dreistellig. Bis Mitte Dezember standen 745 Führerscheine auf dem Spiel, 2018 waren es 1 031.

Und auch weniger Einnahmen

Im vorigen Jahr kratzte der Landkreis noch an der Zwei-Millionen-Euro-Marke bei den Einnahmen, so Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter. Bis Mitte Dezember waren es diesmal 1,5 Millionen Euro.

Landkreis : Es geht um Verkehrssicherheit

Einnahmen sind laut Walter nicht das primäre Ziel der Blitzkästen. „Durch die Verkehrsüberwachung sollen Unfälle verhütet und Unfallfolgen gemindert werden. Auch sind Überwachungsmaßnahmen dort zu konzentrieren, wo sich häufig Unfälle ereignen (Unfallbrennpunkte) oder die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich Unfälle ereignen werden (Gefahrenpunkte).“ Es gehe darum, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

„Geändertes Verkehrsverhalten“

Den Rückgang der Fallzahlen und der Einnahmen führt Walter „auf das geänderte Verhalten der Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr“ zurück. Welcher der 30 Blitzer-Standorte der ertragreichste ist, vermochte Walter nicht zu sagen. „Hier gibt es keinen, der besonders hervorsticht.“

Das wird 2020 neu – und teuer für Rot-Sünder

Das könnte sich im kommenden Jahr ändern. Dann will der Landkreis nämlich einen kombinierten Rotlicht- und Tempoblitzer an der Christinenstift-Kreuzung in Gifhorn installieren. Allein dieser werde wohl 150 000 Euro Einnahmen bringen – und das allein in 2020, obwohl der Blitzer erst im Sommer aufgestellt und eingeschaltet werden soll.

Von Dirk Reitmeister