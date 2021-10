Gifhorn

Das Gaspedal durchgedrückt und dabei das Tempolimit nicht beachtet: Tausende von Autofahrerinnen und Autofahrern gefährdeten durch rücksichtsloses Verhalten auf den Straßen in und um Gifhorn andere Menschen. Raserei toleriert der Kreis jedoch nicht – und setzt aus diesem Grund auf ein Netz von stationären Blitzern. Sie spülten bereits in den ersten neun Monaten des Jahres eine Rekordsumme in die Haushaltskasse.

25 Messgeräte mit digitalen Kameras würden aktuell über die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit auf den Straßen im Kreisgebiet wachen, berichtet Stephanie Manske vom Landratsbüro. Sie würden an 37 unterschiedlichen Messplätzen zum Einsatz kommen. Der Ringtausch der teuren Technik erfolgt ganz bewusst: Für Raserinnen und Raser entsteht auf diese Art und Weise ein nicht kalkulierbares Risiko – denn es ist unklar, welcher Blitzer gerade „scharf“ ist.

Rennstrecke B 4

Besonders schnell gefahren wird weiterhin auf der Bundesstraße 4 in Richtung Norden. Das belegen Zahlen, die die Kreisverwaltung im Zeitraum von Januar bis Ende September 2021 ausgewertet hat. „Die meisten Geschwindigkeitsverstöße wurden dabei an der Messstelle in Mahrenholz festgestellt“, berichtet Manske. In den ersten neun Monaten des Jahres blitzte es dort genau 4860 Mal. Auf Platz zwei der „Starenkasten-Rangliste“ liegt ebenfalls ein B-4-Blitzer: Bei Wichelnförth wurden in diesem Jahr bereits 4802 Verstöße festgestellt und geahndet.

Mitte März hat der Landkreis Gifhorn seine neuen Säulen-Blitzer an der Christinenstift-Kreuzung in Betrieb genommen – und seitdem haben Verkehrssünderinnen und Verkehrssünder auch an dieser Stelle schlechte Karten. „Dort wurden die meisten Rotlichtverstöße gemessen“, berichtet Manske. In Fahrtrichtung Wolfsburg seien durch die neue Anlage bisher 456 Fälle dokumentiert worden. Diverse Führerscheine mussten abgegeben werden.

Geld für den Gesamthaushalt

Raserei unterbinden, um Unfälle zu verhindern: Das ist der Haupteffekt des Einsatzes von stationären Blitzern, der von Politik und Kreis-Unfallkommission mitgetragen wird. Trotzdem ist die Verwaltung nicht traurig darüber, dass Raserinnen und Raser ebenfalls dazu beitragen, dass eine Menge Geld in der Kreiskasse landet. „Bis Ende September 2021 wurden 27 540 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und bereits 1,1 Millionen Euro kassiert“, beantwortet Stephanie Manske eine AZ-Anfrage. Die Einnahmen würden ohne Zweckbindung im Gesamthaushalt landen.

Kein Blitzer-Kauf in Planung

Bei den 25 Messgeräten soll’s im Landkreis Gifhorn erst einmal bleiben. Der Kauf weiterer Blitzer sei für die nächsten Monate nicht geplant, erklärt die Mitarbeiterin des Landrat-Büros.

Neben der Kreisverwaltung hat übrigens auch Gifhorns Polizei die Raserinnen und Raser im Blick. 1265 Tempo-Kontrollen, die gezielt und neben der Streifentätigkeit stattgefunden haben, gab es allein 2020. Mehr als 7200 Verstöße wurden dabei festgestellt.

Kampf gegen Raserei: Auch die Polizei kontrolliert regelmäßig auf den Straßen im Kreisgebiet. 7200 Verstöße wurden dabei allein 2020 festgestellt. Quelle: Symbolfoto: Peter Gercke / dpa

Von Uwe Stadtlich