Gifhorn

Die Commerzbank hat sich selbst einen rigorosen Sparkurs verordnet. Der Abbau von Filialen – aktuell sind es rund 1000 – steht schon länger im Raum, sollte bis 2023 schrittweise erfolgen. Nun hat Corona das beschleunigt. Laut mehreren vom Unternehmen bestätigten Berichten sollen gut 200 Filialen, die während der Pandemie geschlossen wurden und noch sind, nicht wieder öffnen. Auch die Gifhorner Filiale im Steinweg ist nach wie vor mit Hinweis auf Corona noch geschlossen. Auf Nachfrage in der Pressestelle erhält die AZ folgende Antwort: „Die Bank prüft gerade, ob eine Wiedereröffnung der Filiale in Gifhorn am 8. September möglich ist“ so Ina Mähl, Pressesprecherin Region Nord.

150 Filialen sollen nach Corona-Schließung wieder öffnen

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit bundesweit nur 460 der Zweigstellen geöffnet. In den kommenden Wochen sollen weitere Filialen wieder in Betrieb genommen werden, so dass sich die Zahl der geöffneten Filialen auf etwa 600 erhöht. Die übrigen 200 Filialen sollen erst später wieder in Betrieb gehen. 150 Filialen, die derzeit wegen der Pandemie geschlossen sind, will die Commerzbank bis Mitte September wieder öffnen – nach aktuellem Stand könnte Gifhorn dazugehören.

Von Andrea Posselt