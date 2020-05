Gifhorn

Ein blauer Passat wurde am Montag zwischen 10.30 und 11.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Herzog-Franz-Straße 4 in Gifhorn beschädigt. Der Wagen war ordnungsgemäß in einer der dortigen Parklücken abgestellt. Als der Eigentümer zum Auto zurück kehrte, stellte er den Schaden im Bereich der Fahrertür fest. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei ungefähr 1000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dieser Verkehrsunfallflucht und bittet um Mithilfe: Wer hat zum besagten Zeitpunkt ebenfalls auf diesem Parkplatz geparkt und gesehen, welcher Pkw oder Autofahrer diesen Schaden verursacht hat. Wer kann Hinweise zum Kennzeichen, der Person oder dem Pkw geben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 04 11 entgegen.

Von der AZ-Redaktion