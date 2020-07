Gifhorns Aller-Ohre-Verband warnt vor Blaualgen in Gifhorns Schlosssee. „Die Weißfischarten im See sind durch das Algenwachstum noch nicht bedroht“, sagt Kreis-Naturschutzbeauftragter Jürgen Wagner. Er kündigt verstärkte Kontrollen an.

Die Gewässer im Blick: Kreis-Naturschutzbeauftragter Jürgen Wagner will an heißen Tagen an Seen und Flüssen häufiger kontrollieren. Quelle: Cagla Canidar (Archiv)