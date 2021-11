Gifhorn

Das gibt es in dieser Form nur am Freitag: Wer einen Gifhorn-Gutschein kauft, kriegt obendrauf noch einmal 20 Prozent der Summe draufgepackt. Rechenbeispiel: Mit dem 100-Euro-Gutschein kann dann beim Shoppen in 35 Gifhorner Läden 120 Euro ausgegeben werden. Gifhorns Antwort auf die Rabattschlachten im Internet, Black Friday genannt.

So funktioniert es: Am Freitag, 26. November, ab 10 Uhr sind diese Gutscheine mit dem 20-Prozent-Plus am Ceka-Brunnen erhältlich. Eingelöst werden müssen sie nicht zwingend am Kauftag, behalten sogar drei Jahre Gültigkeit. Ermöglicht haben den Plus-Zuschlag die Stadtwerke Gifhorn und die GWG. Die Aller-Zeitung ist Medienpartner.

„Der Gutschein wird richtig gut angenommen“

Zum dritten Mal stellt die Citygemeinschaft Gifhorn diese Bonus-Aktion auf die Beine. Vorsitzender Udo von Ey ist voller Vorfreude. Denn: „Der Gutschein wird richtig gut angenommen.“ Da werde die Bonus-Aktion sicher auch wieder ein Erfolg. Wie zum Beweis stoppen während des Pressetermins schon Passanten und erkundigen sich bei von Ey nach dieser Sonderaktion. Er schaut sich am Ceka-Brunnen um: „Da und da und da – so gut wie überall kann man den Gifhorn-Gutschein einlösen.“

Die Rabatt-Aktion ist limitiert

5000 Euro lassen Stadtwerke Gifhorn und GWG sich ihre Unterstützung kosten. Will heißen: Wenn diese Summe am Freitag erreicht ist, endet die Verkaufsaktion auch. Damit möglichst viele Gifhorner profitieren, ist der Kauf limitiert. Pro Kunde gibt’s zwei Bonus-Gutscheine.

Wichtig: Am Verkaufsstand am Ceka-Brunnen wird es kein EC-Kartenlesegerät geben. Für wen das an dem Tag die einzige Zahlungsmöglichkeit ist, kann bei Schütte den „On-top-“Gutschein erhalten. Weitere Möglichkeit: Für einen Tag gibt es die Sonderaktion auch online auf der Plattform gifhorn-city.de.

GWG und Stadtwerke sind die finanziellen Unterstützer

Warum die GWG die Aktion sponsert? Da muss Geschäftsführer Andreas Otto nicht lange überlegen. „Für unsere Mieter ist eine gute Infrastruktur ein wichtiger Faktor.“ Den Handel zu stärken, sei angesagt – auch damit sich GWG-Mieter wohlfühlen und in der Innenstadt bummeln gehen. „Wir haben auch nicht lange gezögert, die Aktion zu unterstützen“, sagt Patricia Bach, Leiterin Marketing und Kommunikation der Stadtwerke Gifhorn.

Als Regionalversorger sehe sich das Unternehmen in der Verantwortung, sich auch für eine attraktive Innenstadt stark zu machen. Das Engagement der beiden Sponsoren geht sogar soweit, dass sie am Freitag selbst die ersten Gutscheine am Ceka-Brunnen an die Kundschaft verkaufen.

Von Andrea Posselt