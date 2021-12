Biontech gegen Corona: Impfung der Kinder im Kreis Gifhorn gestartet

Gifhorn

Jetzt sind auch die Fünf- bis Elfjährigen an der Reihe: Die Praxen der Kinderärztinnen und -ärzte haben in dieser Woche ihre ersten Biontech-Lieferungen für die Jüngsten erhalten und legen nun mit dem Impfen in dieser Altersgruppe los. Die erste Lieferung ist allerdings auch gleichzeitig die letzte in diesem Jahr. Das stößt auf Kritik.

Kommt auch wirklich so viel Impfstoff wie bestellt? Und wann genau ist der Apotheken-Bote da? Das stand lange Zeit nicht fest. Und so hat das Team um die Kinderärztinnen Antje Markhardt und Sabine Weisheit in Gifhorn die ersten Impftermine vorsichtshalber für Donnerstag eingetragen. Am Montagabend steckten die Frauen außerplanmäßig die Köpfe über den Terminplan zusammen, denn da stand plötzlich die Lieferung mit 200 Dosen Biontech auf dem Tisch. Die Zeit drängt, denn immerhin haben sie inzwischen mehr als 150 Impflinge auf der Warteliste.

Bekommen wie bestellt: Die gewünschten Liefermengen beim Kinder-Impfstoff für diese Woche sind erfüllt, aber für den Rest des Jahres muss das reichen. Quelle: Christian Charisius dpa Archiv

Zwölf Kinder baute das Praxisteam zwischen die allgemeinen Termine am Dienstag ein. „Wir müssen gucken, wie viele wir diese Woche geimpft bekommen“, sagt Antje Markhardt. Am Mittwoch seien die fest vereinbarten Termine für die Impflinge ab zwölf Jahren ausgebucht, am Donnerstag geht es dann mit den Jüngsten weiter. „Das Telefon steht nicht still, die Nachfrage ist groß“, weiß Markhardt.

Organisation ist alles, um nicht ins Trudeln zu kommen. „Es geht nach Dringlichkeit mit Vorerkrankung zuerst“, sagt Markhardt. Ohne dabei eine gewisse Flexibilität aus den Augen zu verlieren. Das äußert sich auch darin, dass die Praxis sogar zwischen Weihnachten und Neujahr impft – obwohl eigentlich Urlaub angesagt wäre.

Kinder impfen: Das ist zu beachten Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat die Corona-Impfung unter bestimmten Voraussetzungen auch für Kinder (fünf bis elf Jahre) empfohlen. Der Landkreis Gifhorn informiert über die Voraussetzungen. Demnach können diese Kinder gegen das Coronavirus geimpft werden, wenn bestimmte Vorerkrankungen vorliegen oder sich im Umfeld Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf befinden. Außerdem können Kinder auf individuellen Wunsch der Erziehungsberechtigten geimpft werden. Die Impfung von Kindern setzt ein ausführliches Aufklärungsgespräch durch einen Kinderarzt voraus. Zudem wird für Fünf- bis Elfjährige ein niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen Biontech-Impfstoff verwendet. Für diese Impfungen sind spezielle Vorbereitungen und Materialen nötig, die nur durch eine separate Impfstraße gewährleistet werden können. Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, Kontakt mit ihrer jeweiligen Kinderarztpraxis aufzunehmen, um dort das Interesse an einer Impfung anzumelden, denn vorerst laufen diese im Landkreis Gifhorn ausschließlich dort. Der Landkreis Gifhorn wird voraussichtlich ab Januar gesonderte Impftermine für Kinder – ausschließlich mit Voranmeldung – im Alter von fünf bis elf Jahren anbieten können.

Es kam so viel Corona-Impfstoff wie bestellt...

Bekommen wie bestellt: Das melden auch mehrere Apotheker der AZ auf Nachfrage. Carsten Strehmel aus Gifhorn hatte 20 Ampullen für insgesamt 200 Impfungen zu verteilen, Ahmed El-Hawari aus Wesendorf sieben Ampullen mit insgesamt 70 und Thorsten Stoye aus Gifhorn sogar 35 für insgesamt 350 junge Oberarme. So viel hatte er auch bestellt, sagt Stoye. Auch Strehmel meldet: „100 Prozent Belieferung ist schon gut.“ Das sei in den vergangenen Wochen ganz anders gewesen beim Impfstoff für Erwachsene.

...aber das muss für den Rest des Jahres reichen

Doch mehr wäre besser: „Das ist schon ein Drama“, sagt Stoye dazu, dass dieses Jahr nichts mehr kommen soll. Die Hoffnung auf Lieferungen von Woche zu Woche habe sich damit zerschlagen. Er glaubt, dass die Kinderärzte durchaus mehr verimpfen könnten. Bis 4. Januar dürften diese nun die nächste Bestellung abgeben, sagt El-Hawari. Die nächste Lieferung sei damit rund um den 10. Januar möglich.

Ärztin: Käme nächster Impfstoff doch wenigstens Anfang Januar

Das findet auch Markhardt nicht wirklich befriedigend. „Ich denke, dass wir die Impfdosen bis Ende des Jahres verbraucht haben werden.“ Es wäre schön, käme die nächste Lieferung nicht erst in der zweiten, sondern wenigstens in der ersten Januarwoche.

Von Dirk Reitmeister