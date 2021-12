Gifhorn

Mehr Platz für zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum in der Gifhorner Gartenstadt am Ribbesbütteler Weg: Der Rat der Stadt hat in seiner jüngsten Sitzung eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans beschlossen. Dieser lässt künftig Nachverdichtung und mehr Geschosse zu. Hintergrund ist auch ein Großprojekt der Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft, um das es etwas still geworden ist.

Das ließ Bewohner im Bereich Ribbesbütteler Weg vor zwei Jahren aufmerken: In einer Sitzung im November 2019 präsentierte die GWG dem damaligen Stadtplanungsausschuss Planungen, 130 in die Jahre gekommene Wohneinheiten aus den 1950-er Jahren abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. Je nach Zuschnitt der neuen Wohnungen könnten 42 bis 160 Einheiten hinzukommen. Nach damaligen Schätzungen ein 30-Millionen-Euro-Projekt.

Bezahlbares Wohnen in der Gartenstadt: Die Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft will 2023 in die weitere Planung gehen. Quelle: Sebastian Preuß

Bei einer Nachfrage der AZ zum Sachstand verwies Bürgermeister Matthias Nerlich im Rahmen eines Termins bei der GWG im Sommer auf noch zu klärende Fragen rund um die Änderung des Bebauungsplans. Das ist offenbar abgehakt: Jetzt gab der Rat der Stadt seinen planungsrechtlichen Segen dazu. Der geänderte Bebauungsplan sieht eine Nachverdichtung auf großen Grundstücken zwei Bereichen der bereits vorhandenen Mehrfamilienhausbebauung am Ribbesbütteler Weg ist nun die Geschossigkeit heraufgesetzt.

Morgen werden die Bagger noch nicht kommen. Bereits vor zwei Jahren war von fünf bis sechs Jahren die Rede. Doch nun kommen auch auf die GWG die aktuell bekannten erheblichen Probleme in der Bauwirtschaft zu, wie Geschäftsführer Andreas Otto auf AZ-Nachfrage schriftlich mitteilte.

GWG: Probleme mit Engpässen bei Firmen und Material

„Vor dem Hintergrund der augenblicklichen Situation und der aktuellen Probleme hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von Firmen und Materialengpässen müssen wir uns insbesondere auf die Aufrechterhaltung unserer laufenden Verpflichtungen aus der Bestandsbewirtschaftung konzentrieren“, so Otto. Die Fortentwicklung des Wohnungsbestandes sei ein laufender Prozess, der aktuellen Rahmenbedingungen und der Leistungsfähigkeit des Unternehmens angepasst wird. „In weitere erste Planungen werden wir dazu im nächsten Jahr einsteigen.“

Die GWG habe in den vergangenen fünf Jahren rund 15 Millionen Euro für Wohnungsmodernisierungen, Heizungserneuerungen, laufende Instandhaltung und Wohnumfeld-Gestaltung ausgegeben, so Otto weiter. „Für das Geschäftsjahr 2022 haben wir uns neben der allgemeinen Bestandsbewirtschaftung in erster Linie mit der Entwicklung unseres CO2-Pfades mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045 beschäftigt. Allein daraus ergeben sich erhebliche Investitionen für das Unternehmen in unseren Bestand.“

Rat der Stadt: Weitere Beschlüsse Gebühren, Zuschüsse und Bauordnungs-Verfahren: Zahlreiche Beschlüsse fasste der Rat der Stadt Gifhorn in seiner letzten Sitzung des Jahres. Hier eine Auswahl: Abwassergebühren: Die Schmutzwassergebühr bleibt bei 2,73 Euro pro Kubikmeter, die Niederschlagswassergebühr sinkt von 39 auf 36 Cent pro Quadratmeter. Die Einleitung von Grund- und Drainagewasser in das Niederschlagswasser-System kostet künftig 58 Cent, in das Schmutzwassersystem 2,73 Euro pro Kubikmeter. Die Kosten für Sammelgruben und Kleinkläranlagen bleiben auf Vorjahresniveau. Straßenreinigung: Der Reinigungsdienst RD1 kostet im neuen Jahr 1,90 Euro pro Meter, Reinigung und Winterdienst FG1 4,70 Euro, der Winterdienst WH1 66 Cent und der Winterdienst WN1 22 Cent. Für Anlieger der Straßen der Prioritäten eins und zwei steigt die Summe aus Reinigungsdienst RD1 und Winterdienst WH1 von 2,28 Euro auf 2,56 Euro, für Anlieger der Priorität drei sinkt sie von 2,17 auf 2,12 Euro. Es bleibt dabei: Die Bewohner der illegalen Schneppelmoor-Siedlung in Kästorf müssen in wenigen Jahren ihre Häuser räumen. AfD-Anträge unter anderem auf Dauerwohnrecht lehnte die breite Mehrheit ab. Dagegen fand ein Antrag der Koalition aus CDU und SPD Mehrheit, einen festen Ansprechpartner für die Betroffenen für die anstehenden Umzugsprozesse und begleitende Hilfe zu engagieren. Zuschüsse an Vereine und Verbände für Übungsleiter: Sie sollen auf Vorjahresniveau bleiben, in Zukunft soll die Verwaltung eine Förderrichtlinie erstellen. Die ehemalige Diakonie-Sporthalle in Kästorf heißt jetzt Ute-Lehner-Halle. Der Rat der Stadt entließ Gifhorns stellvertretenden Ortsbrandmeister Stefan Heinemann aus dem Ehrenbeamtenverhältnis.

Als das Go zum B-Plan Gartenstadt nun kam, sei die Finanz- und Wirtschaftsplanung für das nächste Jahr bereits abgeschlossen gewesen. „Wir nehmen das aber zum Anlass, diese jetzt verbindlichen neuen Rahmenbedingungen in die Planungen 2023 und folgender Jahre einfließen zu lassen.“

So sollen die Mieter in die neuen Wohnungen umziehen können

Angesichts der einschneidenden Konsequenzen für die Mietenden angesichts von Abriss und Neubau hatte Otto bereits vor zwei Jahren das Vorgehen erläutert: „Jeder Mieter, der dort wohnt, bekommt eine neue Wohnung angeboten“, sicherte er im Ausschuss zu. Die GWG könne den zusätzlich geplanten Gebäudetrakt zuerst bauen. Mieter der ersten abzureißenden Häuser könnten dann dort einziehen, und an deren Stelle entstehen danach die weiteren neuen Gebäude, in die dann wieder die Mieter weiterer abzureißender Häuser einziehen könnten.

Von Dirk Reitmeister